Nick Jonas se despierta con el regalazo que le ha hecho su mujer por su aniversario

Hace un año Nick Jonas estaba en India despidiendo su soltería tras casarse con su mujer, Priyanka Chopra. Una boda siguiendo las tradiciones de la cultura de la actriz que disfrutó toda la familia Jonas y que nos permitió verles en un contexto muy diferente al que nos tienen acostumbrados.

Pero eso es lo bonito de una pareja que se entiende, se respeta y, sobre todo, se quiere. Han sabido conjugar sus dos culturas de la mejor manera posible. Y ahora, un año después no pueden más que hacer un balance positivo de su matrimonio.

En estos meses han sido inseparables y se han estado apoyando el uno al otro en sus diferentes proyectos. Ella se ha convertido en la mayor fan de los Jonas Brothers y ha hecho piña con sus cuñadas con las que ha viajado, siguiendo a sus maridos, en más de una ocasión.

Ahora están de aniversario y Nick Jonas se ha despertado con el regalo que le ha hecho su mujer. “Pri llegó a casa esta mañana con una sorpresa total. Por favor, conoce a nuestro nuevo cachorro Gino Jonas. No he dejado de sonreír desde que me desperté esta mañana y finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando”, reconocía un agradecido Nick.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Jonas (@nickjonas) el 26 Nov, 2019 a las 1:55 PST

Y parece que esta nueva incorporación a la familia se ha convertido en el absoluto protagonista de sus últimas horas. El cantante ya le ha abierto una cuenta de Instagram al perro y ha colgado ya varias fotografías. Y son todas de una ternura extrema. Por cierto que tiene ya más de 200.000 seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gino Jonas (@ginothegerman) el 26 Nov, 2019 a las 2:11 PST

“Feliz casi aniversario babu 😍 tu cara…hilarante 😂”, comentaba ella. Lo que tenemos claro es que ahora, Nick, se va a tener que esforzar con su regalo para estar a la altura del de su mujer.