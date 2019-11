Melendi - Tan tonto como tú [2019]

Quedan apenas un par de días para que el nuevo álbum de estudio de Melendi vea la luz. 10:20:40 se lanzará en todo el mundo este próximo 29 de noviembre pero antes de que eso suceda, el asturiano ha querido presentar su nuevo videoclip.

Tan tonto como tú es ya la cuarta canción que conocemos de su nuevo proyecto musical en el que hace balance de sus discos, los años de su carrera y su edad.

Después de El ciego, Casi y Adiós soledad podemos disfrutar de este Tan tonto como tú en el que el solista le da una nueva vuelta de tuerca a sus letras.

Aunque lo cierto es que los incondicionales de Melendi que le sigan en sus redes sociales han visto como el intérprete ha presentado un avance de todas y cada una de las canciones que forman parte de su próxima aventura musical.

Un elepé que ha cambiado mucho, según él mismo ha confesado, ya que pasó de Mi cubo de Rubik a este 10:20:40 tras el lanzamiento de algunas canciones que se quedaron fuera del disco.

"Ha llegado el disco. Me sigue emocionando mucho aunque me da pena que estén en peligro de extinción. Me parece precioso. Aquí hay el trabajo de un año de muchísimas personas. Emociones, ilusiones, lloros, llantos, saltos, alegrías, aquí hay de todo. Espero que os guste mucho. Es un proceso que ha sufrido muchos cambios como bien sabeis los que me seguís y al final ha resultado esto que para mí es una joya. Voy a firmar muchas joyas. Ciao" explicaba Melendi hace unos días en sus perfiles oficiales de redes sociales.