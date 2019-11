EXO - Obssesion [2019]

¿Alguna vez has sentido estar en una continua lucha contigo mismo? Sí, lo que en las películas representan como el ángel y el demonio que cargas en tus hombros y que dictan cada paso que das. Pues bien, el grupo de K-Pop EXO ha querido reflejar este sentimiento en su nuevo material discográfico.

Llega Obsession, un single que pone también el título de su tan esperado sexto álbum. Un tema que se presenta con fuertes ritmos del hip hop y unos beats que se reproducen en bucle en tu mente sin control.

Pero esta canción no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip acorde a la fortaleza y potencia de sus letras. En él, los miembros del grupo ofrecen impactantes coreografías, unidas a unas imágenes en las que cada uno de ellos se enfrentan en una batalla con sus álter ego. Exacto, contra ellos mismos.

Con esto, EXO quiere dar vida visual a esa sensación que mencionábamos en líneas anteriores. En ocasiones nos convertimos en nuestro mayor enemigo, y solo nosotros pondremos freno a esto.

Obsession forma parte del repertorio musical que nos ofrecen nuestros protagonistas en su comeback. Un comeback que, por cierto, se vio tambaleado por sus seguidores. Su gran mayoría consideró que el nacimiento de SuperM, del que forman parte Baekhyun y Kai, y sus planes de promoción, supondrían una amenaza para este regreso.

Pero los idols han cumplido con su promesa y han vuelto con un nuevo álbum bajo el brazo, formado por 10 temas entre los que se encuentran Ya Ya Ya, Baby You Are, Non Stop y Obsession.

Y tú, ¿aún no lo has escuchado?