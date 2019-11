Tamara Falcó gana ‘Masterchef Celebrity 4’ en la final más predecible de su historia

Tamara Falcó ha ganado 'Masterchef Celebrity 4' y nadie lo dudaba. El talent de TVE ha celebrado hoy una de sus finales más predecibles de su historia por varios motivos:

El primero, no le vamos a quitar mérito a la diseñadora, es que desde hace semanas despuntaba por encima de sus compañeros. Su actitud siempre serena le había otorgado la evolución más estable de la edición y sus elaboraciones siempre fueron correctas.

Pero, además de todo eso, era la debilidad de Jordi Cruz que le pedía cada semana ser nuero de su madre, que le diera un beso y hasta le ayudó con más cariño que a cualquier otro compañero.

Otra pista, fue que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa aparecieron en esa última entrega, por primera vez juntos en televisión, y no les iban a dejar marcharse con una decepción. Pero la pista más contundente es que Félix - el concursante que se batió en el duelo final con ella- no había podido asistir al programa de la mañana de la pública por estar fuera de España. Y si al día siguiente de la final, los medios entrevistan siempre al ganador... ¿quién iba a serlo si no estaba Félix?

Una última prueba final muy igualada

A pesar de todo ello, el duelo final estuvo muy igualado entre ambos aspirantes. Ella optó por una cocina de vanguardia que dedicó a su madre y a su abuela y de la que se deshicieron en halagos los jueces.

Cruz, incluso, la elogió a ella: "He descubierto una persona transparente, de las personas más nobles que he conocido y el descubrimiento de esta edición".

Mientras que Félix optó por algo más tradicional, recordando sus raíces que le emocionaron al nombrarlas. De hecho, este no tuvo ni un defecto en sus elaboraciones, algo que sí le remarcaron a ella, y también se llevó bonitas palabras.

A pesar de esos errores, acabó ganando Falcó que corrió a abrazar a su madre y darle un beso a Jordi Cruz para celebrarlo.