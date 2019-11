Así es la escena eliminada más triste de “Vengadores: Endgame” sobre Iron Man y su hija

Si creías que Vengadores: Endgame no podía hacerte llorar más, estás muy equivocado. Marvel tenía un as guardado en la manga para su nueva plataforma, Disney +, y los fans parece que no han podido superar la escena.

Según informa ComicBook, este nuevo contenido tendría que ver -atención, ¡SPOILERS!- con el sacrificio de Iron Man para derrotar al ejército de Thanos en la Tierra. Tras el chasquido fatal para los alienígenas y el héroe, Tony Stark ya en espíritu se encontraría dentro de la gema del alma tal y como ya pasó con Thanos en el final de Vengadores: Infinity War.

Precisamente, si en esa última escena Thanos se encontraría con Gamora de niña, Tony se encuentra con su hija Morgan ya de adolescente. En ese momento surge la despedida que muchos echaron de menos en su versión en cines: La de la despedida definitiva entre padre e hija, que seguro que hubiese multiplicado los llantos que ya hubo en salas de todo el mundo.

Protagonizada por Robert Downey Jr. y Katherine Langford (ex protagonista de 13 Reasons Why), la escena se podrá ver en España el próximo 31 de marzo de 2018, a la llegada de la plataforma a nuestro país.

La razón por la que la escena no estuvo finalmente en las dos versiones que estrenaron los cines fue porque los directores no veían viable su inclusión para entender bien el final de la película, por lo que se optó por incluirla en Disney +, que ya cuenta con otras escenas alternativas de lo más llamativas de la misma película.