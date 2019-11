Tamara Falcó: “Siempre he tenido que ir contra los prejuicios”

La cuarta edición de MasterChef Celebrity tiene ganadora: Tamara Falcó se ha hecho con el premio en una noche donde los nervios tras los fogones estaban a flor de piel. "Jamás pensé que sería la ganadora", confesaba, algo que también pensaba su entorno más cercano. A pesar de todo, los espectadores tenían muy claro que la diseñadora se haría con el primer puesto. Lo ha demostrado en cada gala y no iba a ser menos en la gran final.

Nadie diría que la joven apenas había hecho un par de tartas cuando era pequeña, pues el manejo que ha cogido en las cocinas gala tras gala, le ha llevado a presentar al país a la Tamara más exigente. El programa le ha hecho superar una de sus mayores dificultades: trabajar bajo la atenta mirada de los presentes. "Me ponía muy nerviosa cuando la gente me miraba, y poder trabajar así me ha cambiado", confesaba

Jordi Cruz, su gran apoyo

"He visto por redes que la gente ha cambiado los prejuicios que tenía de mí, no es algo que me influyera mucho porque siempre he vivido en el ojo público y he tenido que ir en su contra de alguna forma", confesaba. Así, siempre intenta no hacer mucho caso a lo que se habla de ella, ya que, asegura, "te puedes volver un poco loco".

Lejos de cualquier melodía, Tamara ha marcado sus nervios en el concurso con la máxima concentración. "Es una competición y tienes que intentar que nada te afecte, y eso es muy difícil de controlar", afirmaba. Además, señala que su punto débil estaba a la hora de presentar cada uno de los platos, una de las cosas que más ha tenido que practicar.

Jordi Cruz ha sido, sin duda, uno de sus apoyos más grandes, junto a Juan Avellaneda, de quien se ha hecho inseparable. "Le admiro muchísimo, se metían con él, mis compañeros le hacían bromas y me vine arriba", contaba la celebrity. Así, con él vivió unos de los momentos más emotivos del programa, cuando el chef le dijo que con su participación se habían ido todos los prejuicios que tenía de ella, algo que recuerda con mucha emoción: "Es lo más bonito que me han dicho en la vida", confesaba, viniendo de un hombre al que afirma tener mucha admiración.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, los primeros

La pasión escondida de Tamara Falcó con la cocina no viene por parte de su madre, ella mismo cuenta que “aborrece la cocina”, y que en algún momento le han intentado enseñar pero no ha sido muy receptiva al respecto. Y aunque en MasterChef Celebrity se juntasen dos cosas que Isabel Preysler intenta evitar: los platós y los fogones, acudió a TVE junto a Mario Vargas Llosa con el fin de arropar a Tamara en su último programa. “Pensaba que me iba a decir un rotundo "no", pero me vio esforzarme tanto que me dijo "pues claro, chiquitina", yo se lo mucho que le imponen las cámaras, no pisa platós de televisión pero fue un gesto precioso. Mario estaba en el sofá de al lado y le invite".

Tamara siempre ha estado muy unida a su familia. Su hermano Enrique Iglesias pisará Madrid para ofrecer un concierto en el Wizink Center el próximo 7 de diciembre, ¿veremos a la ganadora de MasterChef por allí dándolo todo con Bailando?