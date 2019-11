James Van Der Beek (Dawson crece) demuestra que el baile es el mejor aliado de una buena tableta

Poco a poco James Van Der Beek se va recuperando del duro golpe que ha sufrido su familia tras el aborto de su mujer hace unos días que ponía fin a su deseo de agrandar la familia. Un trance por el que ya habían pasado en otras ocasiones aunque no es un estado de gestación tan avanzado.

La tragedia coincidió con el paso del actor por Dancing with the stars, un reality tipo Bailando con las estrellas. Allí fue donde dio la noticia familiar y explicó que pese a las pocas ganas que le quedaban para bailar, su mujer le había animado a seguir.

Lo hizo y demostró que no se le da nada mal, aunque acaba de ser eliminado en la semifinal del programa. De todas formas, aunque no ha ganado, sí se ha llevado otras cosas del programa. Para empezar un cuerpo musculado y fibrado que no había conseguido con otro tipo de prácticas deportivas.

“Entrenamiento de lucha versus baile”. Eso es lo que nos intentaba mostrar Van der Beek al comparar dos fotografías similares de los resultados en su cuerpo de una y otra disciplina.

“Había estado entrenando Muay Thai tres días a la semana durante unos seis meses (para el próximo proyecto que estoy escribiendo) cuando me tomé un descanso para bailar seis horas al día. Ahora puedo rumba…”, escribía para explicar la comparativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Van Der Beek (@vanderjames) el 27 Nov, 2019 a las 9:34 PST

El Muay Thai es una especie de modalidad de boxeo y arte marcial que ya le mantenía en forma pero, desde luego, no tan definido como con el baile.

Está claro que su paso por el programa se lo ha tomado muy en serio y le ha exigido mucho tiempo y disciplina. Al final se ven los resultados.

Y que nadie piense que poniéndose a bailar ahora cuando sale por las noches va a tener unos resultados similares, que esto necesita muchas horas de esfuerzo.