Por primera vez, Melendi no sale en la portada de su disco y hay una razón

Este 29 de noviembre Melendi lanza 10.20.40, el disco que hace balance de los 10 discos que ha publicado hasta ahora, en sus 20 años de carrera y 40 años de vida. Y tras hablar con él de lo que está por venir, uno llega a la conclusión de que ha sido un proceso de mucho enriquecimiento para él.

El asturiano está en un modo místico que hace pensar que ha seguido una terapia que le ha resultado muy beneficiosa para estar en paz consigo mismo y lo que le rodea. Se le ve feliz, maduro y convencido de lo que está haciendo.

Y en este balance vital que encontramos en este punto de su carrera nos encontramos con novedades como, por ejemplo, la de ver una portada en la que no sale su foto. Es la primera vez que sucede. “Lo pedí expresamente, no quería salir en la portada. Es un disco que tiene que marcar una diferencia con todos los demás”, reconoce.

“Nunca he estado de acuerdo con que tengas que enseñar a la persona. En los discos de Pink Floyd, en grandes discos que ha habido, nadie sale en la portada. El marketing tradicional ha desaparecido, eso no existe. Yo tenía muchísimas ganas, desde hace mucho tiempo, de hacer un disco con una portada en la que yo no estuviera y ha llegado el disco perfecto”, añade para justificar esta nueva portada.

Un disco de balances

Escuchando sus nuevas canciones uno se da cuenta de que en este proceso ha mantenido muchas conversaciones consigo mismo, no hay más que ver el vídeo de Tan tonto como tú en el que se desdobla para hablar de tú a tú.

“Todos somos muy parecidos. Si te conoces a ti mismo, conoces a los demás y es fácil dejar de tomarte las cosas como algo personal y entrar en un modo perdón que es fantástico para vivir”, asegura cuando le preguntas por ese mirarse dentro. Él lo ha hecho y reconoce que “me ha ensañado mi ambición, me ha ensañado muchísimas cosas. Ha sido un proceso en el que he visto muchas cosas de mí mismo y que no son necesarias realmente”.

La palabra ambición ha salido en más de una ocasión en nuestra conversación y, ya se sabe, que es un concepto con libre interpretación. “Esto es una conversación que creo que es sana. Cuando estás creando, muchas canciones salen porque te salen del alma pero cuando de repente, tienes algo que lo estás buscando o reconduciendo hacia algún lugar, tienes que plantearte ‘¿para qué estoy haciendo esto?’. Y si te contestas sinceramente, verás algo que no te gusta e intentarás meterlo debajo de la alfombra y puedes seguir haciéndolo o decir, ‘¿para qué?’, y continuar tu camino. Sí es verdad que es necesario salirse para verte, porque si no, no te ves”, reflexiona sobre esa ambición que ha descubierto.

“Este disco ha salido del alma, yo creo que todos salen del alma y hay un proceso que si aprovechas es muy nutritivo para ti”, añade. Y parece que él lo ha aprovechado porque se le nota más sereno que nunca.

Son 20 años de carrera y 10 discos que “saben a poco, lo estoy empezando a disfrutar ahora. Lo he disfrutado pero ahora es como que lo estoy saboreando más”.

En este proceso de balance ha hecho el ejercicio de escuchar seguidos su primer y su último disco y confiesa que ha sido “increíble, la sensación es de orgullo, de ver estas creencias y ver estas, y darte cuenta de cómo han ido cambiando, y han ido cambiando, hasta llegar aquí, es maravilloso el aprendizaje que hay ahí, me encanta”.