The Weeknd tiene una canción llamada ‘Like Selena’ y ya empiezan las especulaciones sobre la destinataria

The Weeknd está preparando nuevo disco para 2020 y empiezan las especulaciones sobre lo que encontraremos entre sus nuevas canciones. De momento, ha presentado Heartless, un single en el que habla de una relación de idas y vueltas.

“Pensaba que te había perdido esta vez pero ha vuelto a mi vida. Nunca te has rendido conmigo, ¿por qué? Nunca sabré lo que ves en mí”, dice la letra. Y, obviamente, muchos piensan en que hace referencia a su relación intermitente con Bella Hadid.

Pero parece que ella no será la única protagonista de sus canciones. Convertido en la versión masculina de Taylor Swift, estamos acostumbrados a escucharle hablar de sus relaciones en sus temas y parece que esa costumbre no va a terminar.

E! Entertainment ha informado de que el cantante ha registrado una canción en la Sociedad americana de compositores, autores y editores titulada Like Selena. Lo único que se sabe es que la autoría es toda suya aunque, todavía, es imposible saber qué cuenta la letra.

Teniendo en cuenta que en 2017 mantuvo una relación de diez meses con Selena Gomez, parece que ella podría ser la protagonista de esta nueva canción. No sería la primera vez.

En su anterior disco hablaba de esta relación en Call out your name en la que decía cosas como “nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error” o “dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida”, en referencia al trasplante de corazón al que se sometió la cantante en esos momentos.

Escuchando esa canción podíamos deducir que fue ella la que rompió la relación. Poco después volvía con Justin Bieber. “Cuando los tiempos fueron duros me aseguré de tenerte cerca de mí. Así que di mi nombre cuando te beso con cuidado. Quiero que te quedes, aunque tú no me quieras. ¿Por qué no puedes esperar? ¿Por qué no puedes esperar a que me desenamore?”, decía la canción que le provocó lágrimas cuando la cantó en el Festival de Coachella.

Lo que no sabemos es el punto en el que se encuentra ahora la pareja ni el tono que podría tener esa nueva letra sobre Selena (suponiendo que sea ella). Lo curioso sería que esta canción coincide casi en el tiempo con la que ha lanzado Selena contando los pormenores de su final con Justin Bieber.