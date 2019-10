Selena Gómez regresa a la música con un tema que podría estar dedicado a Justin Bieber

La historia de Selena Gomez y Justin Bieber es la historia de nunca acabar. Él acaba de casarse por segunda vez con la misma chica y, aun así, muchos siguen emparejando su nombre al de su antiguo amor.

De hecho, la cantante acaba de anunciar su regreso a la música esta misma semana y muchos ya piensan que este nuevo single, Lose you to love (Perderte para amarme), que lanzará este 23 de octubre, es un nuevo recadito para su ex.

“Siempre lo hacemos a ciegas”.

“Lo di todo y todos lo saben”.

“Le prometiste al mundo”

“Vi las señales y las ignoré”.

“La hizo más mujer”.

Estas son frases que ha ido compartiendo estos últimos días en Instagram y que han lanzado todo tipo de teorías sobre lo que podrían significar. Muchos coinciden en que van dirigidas a Justin Bieber. Aunque, teniendo en cuenta, los pasos que ha seguido últimamente, podría ser una reafirmación como super woman, de que su vida ha sufrido cambios y se ha dado cuenta de que lo importante es quererse a uno mismo para empezar a estar bien.

Claro que la primera hipótesis en la que más adeptos tiene, sobre todo porque el mismo día que Hailey Bieber publicaba una colección de fotos de su boda, Selena compartía una fotografía suya en la que podíamos verla acurrucada bajo una manta haciendo pensar a muchos que la depresión volvía a cernirse sobre ella.

Luego llegaron las fotografías de ella cuando era una niña con estas frases enigmáticas. Pero entre un recuerdo y otro de la infancia, ha colado varias recientes que podrían ser parte de la imagen de este nuevo lanzamiento. Son imágenes en blanco y negro en las que podemos verla tan guapa y sexy como en sus mejores momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 20 Oct, 2019 a las 10:00 PDT

Entre las últimas imágenes que ha compartido, también vemos un cartel en un teatro o un collage en la pared que, muchos creen que podrían pertenecer al videoclip que está por llegar.

Sabíamos que estaba preparando el sucesor de Revival, el último disco que publicó en 2015 y, lo cierto es que, aunque en estos últimos cuatro años ha colaborado en algún tema, como el exitoso Taki Taki, su ausencia ha hecho que haya ganas de material nuevo.

¿Vendrá su nuevo tema con recadito? Ya queda menos para descubrirlo.