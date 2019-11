Enrique Iglesias: todo lo que necesitas saber sobre el único concierto en España

¿Qué mejor noticia que uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional venga en concierto a nuestro país? Enrique Iglesias estará en el WiZink Center de Madrid con una única fecha en nuestro país recomendada desde Los40 bajo el título All The Hits Live. Prepárate para no dejar de bailar al ritmo de clásicos como Do You Know?, I Like It o dejándote la voz cantando canciones míticas como Enamorado Por Primera Vez o Hero.

¿Qué nos espera del directo de Enrique Iglesias?

Un espectáculo único donde el cantante madrileño repasará todos los grandes éxitos de su carrera, desde los que marcaron sus inicios hasta los más actuales como El Baño o Súbeme La Radio de entre sus dos décadas en el mundo de la música.

¿Cuándo es el concierto de Enrique Iglesias?

El día escogido es el próximo 7 de diciembre, así que, si vas a estar en la capital el próximo puente…¡ya tienes plan! Eso sí, tendrás que darte prisa porque las entradas están volando. Tienes una cita a las 21:00 horas en el Wizink Center de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes.

¿Dónde comprar las entradas?

A la venta en la web de El corte Inglés, Live Nation, Ticketmaster o directamente en la web del WiZink Center. Los precios van desde 40,50€ las más económicas hasta 106,50€.

Información práctica

Es importante que cuentes con el tiempo suficiente para acceder al recinto, como en cualquier gran evento. Pero, por si fuera poco, hay que tener en cuenta que al tratarse de a única actuación en directo de Enrique Iglesias en nuestro país, es probable que los fans estén esperando con muchísima antelación para no perder de vista a su artista favorito.

Recuerda también que los menos de 16 años deberán acceder al recinto en compañía de un adulto, que puedes llevar comida no envasada y bebida en envases de plástico de menos de medio litro, siempre y cuando no lleven tapón.

Dentro encontrarás servicios como ropero, consigna y restauración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WiZink Center (@wizinkcenter) el 4 Oct, 2019 a las 3:20 PDT

¿Qué tal tiempo hará en el puente de diciembre en Madrid?

Para el concierto te recomendamos que lleves ropa de abrigo para tu espera en las inmediaciones del Wizink Center, pero que te puedas quitar fácilmente para disfrutar del espectáculo, ya que dentro hará mucho más calor.

Sin embargo, si vas a aprovechar la escapada para hacer compras navideñas por Madrid o visitar la ciudad estás de suerte. Se espera un tiempo mayormente soleado en la capital y no excesivamente frío. Puedes consultar toda la información meteorológica en el puente de diciembre aquí.