Enrique Iglesias: “Mi próximo disco es como una paella a la que le tiras de todo”

Casi veinticinco años separan Experiencia Religiosa de Después que te perdí. Por el camino: un centenar de premios (incluyendo cinco Latin Grammy), quince giras mundiales y más de cien millones de producciones musicales vendidas entre discos y sencillos.

Pero la cosa no queda ahí. Enrique Iglesias (Madrid, 1975) ha sido uno de los artistas que ha abierto las puertas a toda una generación de nuevos intépretes latinos que triunfan en todas partes del mundo. Todavía recordamos ese Bailando que sonó fuerte en todos los rincones del planeta en 2014. Sí, fue tres años antes de Despacito. La barrera del idioma comenzaba a dejar de ser un problema para disfrutar de una buena canción.

Pero Enrique llevaba años triunfando en las dos industrias: tanto en la anglosajona como en la latina. Eso sí, tenía que escoger entre grabar en español en inglés, decidiendo el mercado al que iría el single en cuanto sonase la primera palabra. Pero los tiempos han cambiado y ahora, con su última gira All The Hits Live, vaya a donde vaya, cante en el idioma que cante, la gente le sigue en los estribillos. Sí, la música latina está en auge y Enrique ha tenido mucho que ver.

Ahora, el cantante de Súbeme la Radio vuelve a Madrid de la mano de LOS40, tras cinco años sin actuar, para darlo todo encima del escenario del WiZink Center. Será el próximo 7 de diciembre y promete que será un show único. ¡Y es que no hay nada como actuar en casa!

LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con él y nos ha desvelado la ilusión que le hace cantar en Madrid. Pero no solo eso, también hemos charlado sobre el momento que está viviendo la música latina en la industria, de Rosalía y hasta de…¡su próximo disco!

P (Pregunta): Vuelves a Madrid el 7 de diciembre, ¿apetece?

Respuesta (R): Sí, por supuesto que apetece. Madrid es un sitio para mí especial: es donde nací y donde me crie los primeros nueve años de mi vida. Tengo muchísimas amistades, mi familia, los fans de Madrid… así que tengo ganas.

P: ¿Hay más nervios a la hora de cantar en casa?

R: La verdad es que sí, para qué mentirte. Te pones a analizar más el público, que puede haber gente que conoces, es por eso. No hay que pensarlo demasiado. Lo importante es divertirse, subir al escenario, pasarlo bien y dar un buen show. A veces, cuando te piensas demasiado las cosas, te vuelves loco y no disfrutas del todo el concierto.

P: ¿Habrá sorpresas?, ¿algún invitado?

R: Por ahora no. A lo mejor, pero es algo que todavía no teníamos previsto.

P: He visto que en el último año y medio has tenido cerca de 50 conciertos en 34 diferentes países, ¿alguno que recuerdes con especial ilusión?

R: Este año he estado más tranquilo. No he querido estar fuera de casa más de diez días. ¿Conciertos especiales? El de Milán que di hace un par de semanas. Me encantó. También en Bratislava o en Rumanía… cada concierto es distinto. A mí lo que me gusta de ir a distintos países y arenas es que la dinámica siempre cambia. Cuando haces un concierto en el mismo sitio puede convertirse en rutina, pero al visitar un país nuevo o volver a un sitio donde llevas años sin actuar, creas una expectativa en ti que te conmueve y te da energía.

P: ¿Y son muy distintos tus fans en los distintos países?

R: No. Lo increíble que he notado en los últimos cinco años con la música en español ha sido increíble. Si hubiese cantado una canción en español hace diez años en algunos sitios donde he actuado ahora, la reacción podría haber sido distinta. Pero, desde 2014, noté un cambio brutal en mí gracias a Bailando, Súbeme la radio, El Perdón o El Baño. De repente te das cuenta que la música en español está viajando y ya se ha metido absolutamente en todos los sitios del planeta. Creo que, al cantar estas últimas canciones en español, mi público que no lo habla, se ha puesto también a escuchar canciones mías del inicio de mi carrera como Experiencia religiosa.

P: ¿Sientes en ese sentido que has abierto camino en la industria, al empezar a cantar en español para todo el mercado?

R: Esto es lo que me pasó a mí. La compañía de discos siempre quería hacer álbumes. Si se le entregaba un disco en español, tenía que ser absolutamente todo en español, y viceversa con el inglés. En el 2010, hablé con la compañía y le dije que ya era hora de cambiar y que mi público ya entendía perfectamente que cantaba en los dos idiomas. Dependiendo de qué etapa esté pasando, iba a cantar más en inglés o en español, pero no separarlos por completo.

P: Están cambiando los tiempos y parece que ya da igual el idioma en el que cantes. De hecho, este año es la primera vez que una cantante española está nominada a la categoría de mejor artista revelación en los Grammy. ¿Crees que llegará un punto en el que no habrá separación entre la música latina, la anglosajona, la coreana…?

R: Yo creo que sí. Se está viendo en la música en español ya. Todavía hay muchas barreras que romper, te lo digo porque vivo en Estados Unidos. Una cosa es estar en Miami, en Los Ángeles, en Chicago o Houston, donde sabes que hay mucha gente que escucha música en español. Pero después, si te metes en ciudades como Oklahoma, la música en español todavía no ha penetrado por completo. Pero es verdad que esto es en Estados Unidos, en Europa yo he visto un cambio total con la música en español.

P: No sé si sabes que la chica española que está nominada como mejor artista revelación en los Grammy es Rosalía, ¿sigues su carrera?

R: Claro. Me gusta, me encantan sus vídeos, me gusta como combina el flamenco con la música urbana. Me parece genial. Me gusta mucho. También tiene una fuerza increíble. Creo que es una artista que si sigue haciendo las cosas como las está haciendo, va a tener una carrera larguísima.

P: Cambiando un poco de tema, el pasado octubre lanzaste Greatest Hits, con grandes éxitos de tu carrera, pero ¿tienes algún tema de tu carrera al que le tengas especial cariño?

R: No tengo ningún tema en particular. Si ha habido temas que han marcado algunas de las etapas de mi carrera, creando transiciones musicales. Son canciones milagrosas en el sentido en el que, a lo mejor no estás pasando por una etapa musical de mucho éxito y de repente la lanzas y vuelves a conectar con mucha gente. Eso te revive. En mi caso, siempre voy a regresar a mi primer disco. Tenía, dieciséis o diecisiete años cuando escribí esas canciones, pero fue el disco que cambió mi vida. Nunca imaginé que iba a estar aquí veinte años después, pero tampoco soy de esas personas que planean su carrera más allá de seis meses. Me preguntas a mí que voy a estar haciendo dentro de seis meses y te podría decir ‘ojalá esté finalizando mi nuevo disco’, pero no hasta que no esté terminado no lo sé.

P: ¿Y alguna canción que no te guste de tu carrera?

R: Por supuesto. He escrito canciones que me gustaban en su momento y a lo mejor han pasado seis meses y ya no me gustaban tanto. Por supuesto, estoy orgulloso de todo lo que he lanzado, pero no creo que todo lo que haya hecho sea genial, sobre todo con el tiempo. Los gustos van cambiando e intentas evolucionar musicalmente.

P: Hablando de canciones, ¿tienes algo preparado para 2020?

R: Si, he estado en el estudio escribiendo y tengo algunas cosas. Un par de ellas con las que estoy súper entusiasmado y tengo muchas ganas de lanzarlas. Sé cuando he llegado al momento en el que estoy satisfecho cuando me empieza a entrar esa ansiedad de que quiero que lo escuche todo el mundo. Ahora me siento así con dos cosas.

P: ¿Se trata de alguna colaboración potente en español o en inglés? ¿O en spanglish?

R: En los dos idiomas. En spanglish no tengo ninguna canción. Sí que tengo una que me gusta en los dos idiomas y sí que tengo un par de colaboraciones. Estas dos últimas, en español.

P: Como me has dicho que no eres capaz de ver más allá de seis meses, cuéntame ¿qué le deparará a Enrique en el próximo medio año?

R: En los últimos seis meses voy a estar preparando música para el próximo año. Ni si quiera te diría que seis, te diría en los próximos cuatro meses. Llevo tres años escribiendo y, como todos los compositores y artistas sabemos, no es fácil dar con esa canción que te conmueva, sobre todo cuando llevas tantos años. Creo que estoy en un momento en el que no paro. Hay canciones que me gustan de verdad. Eso para mí ya es un logro enorme. En mi carrera y en mi vida, para mí la música siempre ha estado ahí. Si no estoy feliz con el resultado de las canciones, me entra un poco de bajón. Escribir canciones y estar en el estudio, para mí es como terapia desde que era un chaval.

P: ¿Y qué género estás tocando en estas nuevas canciones?

R: La mejor manera de describir mi próximo disco es como una paella que le tiras absolutamente de todo (ríe). Pero a mí me gusta eso.

P: Para terminar, ¿qué le dirías al público de LOS40?

R: Que muchas gracias, que les envío un saludo enorme y que tengo muchas ganas de ver a mis fans en Madrid el próximo 7 de diciembre. Les prometo que esa noche no voy a estar nervioso y que voy a estar disfrutando del show.

