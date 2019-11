Los 10 secretos de Bnet

1. La música que te gusta escuchar horas o días previos a la celebración de un gran evento como puede ser el de la Final Internacional: Yo rap solo. Voy eligiendo los temas que más me motivan, que más me transmiten o los que más recuerdos me traen. Los voy ordenando el día de la competición. Cuanto menos tiempo queda para salir, voy poniendo los temas que más me llegan para intentar salir motivado. El último, Lose Yourself de Eminem que fue el primer tema que escuché en mi vida, entonces es el último que me pongo antes de salir.

2. Tu primer pensamiento cuando viste por primera vez una batalla de gallos: Yo me quedé loco. Dije ‘qué está haciendo’. Cuando te das cuenta de que están improvisando, de primeras, lo ves imposible. Flipé bastante y por eso me gustó.

3. Lo primero que haces al despertarte: Depende del día, pero suelo escuchar música. Cuando me levanto me pongo un tema en lo que voy al baño. Hay días que me levanto para comer y eso es mala señal porque es mediodía ya *risas*.

4. El amuleto o lo que no te puede faltar en las batallas: Yo no tengo nada, no soy supersticioso. Me gusta llevarme los cascos pero no por pensar que si no los llevo no me va a salir bien. Es para distraerme antes y no estar en la sala sentado y abrumado.

5. El gallo con el que mejor te llevas: Hay muy buen rollo en general y con cada uno tienes tus cosas como con todos. De los que estamos aquí, y en general de la escena, con uno con los que más tiempo paso es con Zasko y me alegro de que estemos aquí juntos porque hace más llevadera la convivencia, así que te digo Zasko.

6. El consejo que te hubiese gustado recibir antes de adentrarte en las batallas: Yo es el que le daría a la gente ahora. Nadie me lo dio pero al final yo lo tenía claro y es lo que más sirve: sé tú y hazlo natural. Si te gusta hacer freestyle y te gustan las batallas de gallos, está bien, pero improvisa naturalmente, sé tú y no pienses en todo lo que hay más allá de eso. Céntrate en el momento.

7. El primer pensamiento cuando tu rival te responde con una muy buena rima: En realidad cuando estoy improvisando estoy tan metido en mi trance y en dejar la mente en blanco que no suelo pensar mucho. Sí que es verdad que a veces te sueltan una respueta muy buena que hasta se cae el público y te obliga a apretar.

8. Algún reto personal: Mi reto dentro del freestyle y del rap es rapear lo mejor posible en base a lo que me gusta. Desde el día que empecé hasta hoy no tengo retos en cuanto a palmarés, sino que lo único que quiero es mejorar y seguir desarrollando mi forma de rapear tanto en freestyle como escribiendo.

9. Algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta o que muy poca gente imagina que te gusta: Yo creo que no hay nada que me dé vergüenza reconocer que me gusta.

10. Algo que no soportas: Aparte de perder al FIFA, cuando voy por el centro de Madrid y hay gente que anda despacio. Me veo atrapado entre mucha gente.