Lo único malo que tiene este anuncio es la posibilidad perdida de volver a ver a E.T. visitando a Elliott en la gran pantalla. En cualquier caso, quizás era mejor así. Quizás este anuncio hace que nos ahorremos aquello de “segundas partes nunca fueron buenas” y nos permite disfrutar unos minutos del dúo dinámico de Spielberg sin contexto aparente.

E.T. y Elliott juntos de nuevo ¿en un anuncio?

En este caso es la promoción de un servicio integral de teleco; ya sabéis, internet, pelis para “mi caaaasa… teléeeeefono”. Para los que se estén preguntando cómo ha podido ocurrir esto, diremos que el servicio anunciado se llama ‘Xfinity’, que pertenece a Comcast, dueña de NBC (canal en el que se ha emitido el anuncio) y dueña también de Universal Pictures, donde dormían hasta hoy los derechos de E.T.

Así que, sin saber cuántos han sido los cheques ni el número de ceros que tenía cada uno, hemos podido “tirar del hilo” para buscar el “cómo” de toda esta historia.

El bueno de Henry Thomas (Elliot) dijo: “La audiencia tendrá todo lo que quieren de una secuela, sin las partes que podrían destruir la belleza de la original y el lugar especial que tiene en los corazones de todo el mundo” – dijo Henry Thomas (Elliot) en un comunicado de prensa dirigido a io9 – “Es un win-win (todos ganan)”.

Y no le falta razón, como comentábamos, una segunda entrega podría haber destrozado “todo”. Sin embargo, E.T. ha vuelto, se ha integrado en la familia de Elliot, ha sido querido y adorado por ellos y han vuelto a decirse ‘adiós’. Y todo ello ahorrándonos los alienígenas antagonistas que habían previsto para la posible secuela de E.T (true story).

En cualquier caso y de corazón, desde aquí damos las gracias a todos los que han contribuido para poner esa lagrimita en nuestros ojos otra vez haciendo posible este reencuentro.