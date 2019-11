Blanca Suárez comparte su desnudo para anunciar un perfume

Blanca Suárez lo ha conseguido. En unas horas, por lo menos, no se va a hablar de ella por su ruptura con Mario Casas. Hay otro tema que ha eclipsado su fallida relación de pareja y que tiene mucho que ver con la Navidad.

¿No te has dado cuenta de que junto al mogollón de anuncios de juguetes, hay otro mogollón de perfumes? Sí, llegamos a las fechas de consumismo por excelencia y las firmas intentan fichar a los rostros más conocidos para llamar la atención sobre sus productos.

Angel Schlesser ha contado con Blanca para su último perfume y ella misma ha compartido una foto de la campaña en la que, además del frasco de la fragancia, podemos ver a la actriz completamente desnuda.

Y no, Instagram no le ha censurado la instantánea, más que nada porque ella ha procurado que no se viera nada de lo que no permite la política de la plataforma. Se ha tapado el pecho con el brazo y aunque se ve mucha “skin”, como ella misma ha escrito, no hay rastro de pezón.

En tan solo unas horas ha superado los 90.000 ‘likes’, entre ellos, el de su ex Mario. Y los comentarios se han llenado de corazoncitos y emojis de amor. Y es que la innegable belleza de Blanca, unida a su popularidad como actriz, la convierte en un referente para las marcas.

Pero, aunque últimamente la vemos muy centrada en la publicidad en redes sociales, también hay tiempo para anunciar sus proyectos y hace unos días nos dejaba claro que el próximo 14 de febrero se estrenará la que será la última temporada de Las chicas del cable.

Carpetazo a una serie que ha sacado su lado más feminista.