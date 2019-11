40 confesiones de Melendi a sus 40 años

1. Para superar la crisis de los 40. Aún no la tengo, estoy entrando pero ya te contaré.

2. Ese día que no te importaría convertir en el Día de la Marmota. El día de mi boda.

3. Aquello que lograste cambiar de ti mismo. Mi percepción de mí mismo. Ese día fue importante para mí, no lo conseguí solo, lo conseguí con la ayuda de una persona que me enseñó que para cambiar la realidad tenía que cambiar lo que pensaba de mí. Una historia entre querer cambiar la película en la pantalla o cambiarla en el proyector. El día que te das cuenta y empiezas a trabajarlo, funciona.

4. La canción que más quebraderos de cabeza te ha dado. Hay canciones que quizás no he sabido aclarar para que se interpretaran no de manera literal.

5. El mejor recuerdo de la infancia. Olores a lluvia, a verde y a castañas.

6. El consejo que te hubiera gustado darle, ahora, a tu yo adolescente. Sé tú mismo. Creo que ningún adolescente lo es.

7. La mejor lección que te ha dado tu familia. Me enseñaron lo que es amar de manera incondicional.

8. Aquello que te hubiera gusta hacer y no has hecho en 40 años. Aprender inglés.

9. El primer recuerdo musical que tienes. Mi mamá en la cocina con Manolo Tena. Cantando, siempre cantando.

10. La tradición familiar que no has perdido. Las Navidades son intocables en mi casa.

11. Una manía que mantienes a tus 40. No tengo manías y he tenido muchas. Si te liberas de una y entiendes que son sólo manías y supersticiones, te puedes librar de todas.

12. Un concierto que disfrutaste como espectador. Uno de Fito y Fitipaldis hace como 15 años.

13. Aquella ocasión en la que dijiste: Casi lo consigo. Qué buena pregunta (risas). No recuerdo un casi porque para mí, lo que no tuvo que ser es porque no tenía que ser. No concibo el casi, quizás por eso he hecho esa canción.

14. Tu disco que menos te representa. Uauuuu, qué pregunta tan compleja. Ahora, el disco que menos me representa ahora es el primero. Uno es las cosas que cree en cada momento y las creencias que forman parte del disco adolescente no son las de ahora.

15. La asignatura pendiente. Hay tantas pendientes… pero voy a ir más a lo mundano que a lo espiritual, me apetece escribir. He escrito mogollón de cosas pero no me atrevo a sacarlas, tengo ese miedo. Tengo cierto respeto.

16. Una canción tuya que no te guste escuchar. La tortura de Lis. Hoy en día no la sacaría. Es una canción que habla de una realidad muy dura pero que es muy desgarradora en la manera de contarlo.

17. Lo que todavía no has hecho por miedo. Tirarme en paracaídas.

18. Aquel día que borrarías de tu vida. Ninguno.

19. La primera vez que lloraste con una canción. Soy muy llorón. La música es un poco el lenguaje del alma. Si conectas realmente con lo que te están diciendo, puedo llorar con muchísimas canciones. Depende del momento también.

20. Ese momento de tu carrera que te gustaría repetir. La inocencia con la que vives al principio todas las cosas nuevas que te pasan. Volver a verlo todo como algo ‘uauuuu…, un logro… estoy haciendo aquí una entrevista en LOS40, uauuuu… he luchado mogollón por esto’. Lo estoy replicando un poco ahora en Estados Unidos, que estamos entrando en Estados Unidos y por eso te digo que estoy frustrado con el inglés, tengo que ir con traductor y me da mucha rabia.

21. Tu mayor logro. Es mi familia, haber conseguido ese equilibrio. Haberme conseguido rodear bien tanto en lo profesional como en lo personal.

22. Tu síndrome de Estocolmo. Todos tenemos un síndrome de Estocolmo, es el de todos, el que realmente… culpamos a todos y todo de lo que nos pasa pero es una decisión personal.

23. Una pesadilla recurrente. Antes tenía muchas, ahora no tengo. Recuerdo dos sueños que tuve hasta los 34-35 años. Uno era que se me caían los dientes y el otro es el de correr y no puedes correr. Yo lo tuve durante mucho tiempo. Lo tenía casi a diario.

24. Aquel capricho que te diste y pocos entendieron. Dale la vuelta al avión (risas). No, es una broma. No creo que tengan que entender nada, las cosas las tiene que hacer uno por probarse y cuando sale de su zona es cuando realmente aprende cosas de sí mismo.

25. La lección que te han dado tus hijos. No reprimir emociones.

26. El día que te planteaste abandonar las redes sociales. No me lo he planteado nunca. Son una herramienta maravillosa.

27. Un buen amigo que hayas conocido en la profesión. David Bisbal.

28. Un sueño por cumplir. Tengo una visión de mí mismo en Navidad, para mí las navidades son sagradas, dentro de muchos años, muy viejito y con mis hijos, mis nietos y todos…me gustaría que ese fuera el fin de todo.

29. Una canción tuya que salvarías si fueran a desaparecer todas. Creo que todo lo demás puede ser mejor o peor a nivel creativo pero, por lo que cuenta, y por lo que puede definir mejor… Flores de agua y plomo.

30. Una decisión que te costó tomar. Soy bastante impulsivo, quizás sea uno de mis defectos, no pienso demasiado. Cuando siento que tengo que hacer algo, lo hago.

31. Una colaboración pendiente. Sabina.

32. Una canción de tu último disco. Sin remitente que para mí significa un resumen de 40 años de aprendizaje.

33. Aquel momento en el que te sentiste solo. Curiosamente, el mismo momento en el que me di cuenta de que nunca estaba solo. Es paradójico, pero es así. Sentí la soledad que había tenido durante todos esos años creyendo que estaba solo.

34. La dieta que más te costó hacer. La dieta cuesta toda, soy asturiano, me gusta comer.

35. La canción que te hubiera gustado componer. 19 días y 500 noches.

36. Tu mejor videoclip. Posiblemente La calle pantomima.

37. El miedo que lograste superar. He superado unos cuantos miedos pero no se termina nunca.

38. Tu mayor trastada infantil. Me escondí en un canalón y un viaje de ida, para salir no era igual y tardaron como un día y medio en sacarme. Eso marca bastante.

39. Lo que más te repites a ti mismo. Que no sea tan exigente con todo, conmigo el primero. Eso te lleva a la culpa constantemente y no puedes estar todo el rato ahí.

40. Tu objetivo para los 50. Respirar… que todo sigue igual. La verdad es que es un tópico pero virgencita que me quede como estoy. Inevitablemente el tiempo me está tratando muy bien y con 50, con canas y eso, seré como Richard Gere.