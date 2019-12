Future Nostalgia, título del segundo disco de Dua Lipa

Durante meses hemos estado oyendo hablar de una nueva era dentro de la carrera musical de Dua Lipa y hoy ya podemos decir que esa nueva época tiene nombres y apellidos: Future Nostalgia.

Ese es el tatuaje que la artista ha mostrado en su última publicación hasta la fecha de Instagram. Bajo el texto "Swipe for title album" ("Deslice para ver el título del disco") la solista publicaba dos imágenes. La principal, en bikini sentada sobre una tumbona; y la segunda con un plano detalle del tatuaje de su brazo izquierdo en el que se lee Future Nostalgia.

Un título muy revelador y significativo de lo que va a ser su nueva apuesta sonora. Con Don't start now nos dejó claro que el rumbo iba a ser muy diferente del tomado en su debut Dua Lipa: "He elegido sacar esta canción primer para poder cerrar un capítulo de mi vida y empezar otrocomenzar otro. Una nueva era con un nuevo sonido. Ha sido algo natural elegir esta canción en primer lugar porque la hice con la misma gente brillante con la que hice New rules".

Ver esta publicación en Instagram SWIPE FOR ALBUM TITLE 🔐💝 Una publicación compartida de Dua Lipa (@dualipa) el 1 Dic, 2019 a las 1:00 PST

Una canción que disparó la nostalgia por la música disco de los 70 pero con un toque moderno que ha acabado trasladándose al título del álbum: Future Nostalgia. A ello contribuyó la presencia de productores como Nile Rodgers, Pharrell Williams, Calvin Harris y Mark Ronson (que sepamos) que aportaron a sus composiciones una nueva dimensión disco.

Otros temas que hemos podido escuchar aunque no sabemos si formarán parte del repertorio de este segundo álbum, son Swan Song y Free, temas que pusieron ritmo a la película de Alita y a la campaña de la fragancia de YSL.

Gracias a la localización de sus publicaciones sabemos que el disco ha pasado al menos por dos ciudades como son Londres (Abbey Road Studios) y Los Ángeles (Californai, EE UU).

El listado definitivo de canciones, la portada del álbum y la fecha definitiva de lanzamiento aún no están confirmadas. No faltará mucho tiempo para descubrirlo ya que según pudimos ver en su cuenta oficial de Facebook, Dua Lipa tiene previsto ofrecer un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 28 de abril de 2020.