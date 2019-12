De Billie Eilish a Jonas Brothers: los 40 éxitos de la lista, en vídeo

La última lista de noviembre y primera de diciembre se ha saldado con el número uno de Jonas Brothers y su tema Only human, en un repaso que se abre con otra gran figura internacional: Billie Eilish. La controvertida solista es el farolillo rojo esta semana con Bad guy, su primer gran éxito. Entre medias, las otras 38 canciones más importantes del país esta semana. En el vídeo de la parte superior puedes disfrutar del repaso con todos los vídeos; además, recordamos las tres canciones que nos han abandonado: Sucker, de Jonas Brothers; Contando lunares, de Don Patricio y Cruz Cafuné; y Let me down slowly, de Alec Benjamin con Alessia Cara.