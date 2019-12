Tus artistas favoritos ponen ritmo a la Navidad con todos estos nuevos villancicos

Ya es oficial. La Navidad ha llegado, y con ella los sonidos que ponen ritmo a esta época tan festiva del año. Los villancicos ya empiezan a sonar en centros comerciales, cafeterías y, en definitiva, en cualquier local abierto al público. ¡Incluso en tus playlists favoritas! Vamos, que seguirás escuchando estas canciones, mínimo, hasta mediados de enero de 2020.

Pero no hay nada que nos haga más felices que la música. Es por ello por lo que algunos de tus artistas favoritos han decidido calentar motores y deleitarte con sus ritmos más navideños este 2019. Lo han hecho lanzando villancicos para todos los gustos, incluso para aquellos que repelen esta fiesta. ¡Escúchalos todos junto al resto de clásicos navideños!

Jonas Brothers - Like It's Christmas

Fueron uno de los primeros artistas en publicar su canción navideña este año. Like It's Christmas llegó como un dardo de nostalgia con un sonido retro que nos recuerda a los Beach Boys. ¡Y con una letra de lo más divertida! Vamos, que el villancico de los Jonas sonará, y mucho, en las fiestas de esta época.

Alessia Cara - Make It To Christmas

¿Alguna vez has sentido perder al amor de tu vida en plena Navidad? Pues no eres ni serás el/la único/a. Alessia Cara ha decidido llevar esta historia a un villancico con unos ritmos acorde a esta época. "No me hagas pasarla sola. Esta época del año es preciosa. Por favor, ¿podemos llegar a Navidad?" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Liam Payne - All I Want (For Christmas)

No, no es una nueva versión del legendario tema de Mariah Carey, pero sí tiene que ver con la artista mencionada en líneas anteriores. Al igual que Cara, Liam nos deleita con un canto al desamor en Navidad. "Si conseguimos pasar Diciembre, quizás lo hagamos para siempre. Porque todo lo que quiero esta Navidad es que ambos solucionemos esto", dice el villancico. Eso sí, sus ritmos son más downtempo que los de la artista, optando a convertirse en una de las baladas más reproducidas en estas fiestas.

Robbie Williams ft. Jaime Cullum - Merry Xmas Everybody

Robbie Williams ha marcado un antes y un después en su carrera lanzando un álbum navideño que pronto se convertirá en el regalo más popular de estas navidades. El británico llega con un repertorio de lo más amplio con clásicos que han protagonizado la historia de estas fiestas, así como también con temas inéditos que nos presentan sus nuevos ritmos. Uno de ellos es el que ha publicado junto a su compatriota Jaime Cullum y los sonidos de una banda que nos recuerdan al Michael Bublé más navideño.

Bryam Adams - Joe And Mary

¡Seguimos con los más CLASSIC! Esta vez hablamos de Bryan Adams, el artista que también se ha animado a deleitarnos con sus nuevos ritmos. Lo ha hecho a través de su EP Christmas EP, formado por cinco temas. Entre ellos se encuentra Joe And Mary, dedicado a todos los amantes del rock. Ouuu yeah!

Lukas Graham - HERE (For Christmas)

El riff de la guitarra conseguirá cautivarte desde el primer segundo. Lukas Graham vuelve a deleitarnos con una balada de lo más emotiva en estas fiestas. Eso sí, si echas de menos a alguien durante estas fiestas, intenta no escucharlo porque acabarás en un mar de lágrimas.

Mabel - Loneliest Time Of Year

Tal y como indica su título, la Navidad puede convertirse en la época más solitaria del año. Aunque los comercios y los programas televisivos la adornen con luces, cenas abundantes y sonrisas por doquier, también esconde una triste realidad. Hay millones de personas que no tienen la suerte de vivirlo en compañía, y eso es algo que la británica ha querido expresar en este nuevo villancico.

Little Mix - One I've Been Missing

La girlband ha decidido llenar nuestra Navidad de cascabeles, elfos y renos. Ah, y de un canto a esa persona a la que tanto habías echado de menos y con la que más deseabas pasar estas fiestas. Ya lo dice el popular anuncio: vuelve a casa vuelve por Navidad.

Y tú, ¿ya has sacado el árbol de Navidad? ¡Calienta las cuerdas vocales para celebrar estas fiestas junto a tus artistas favoritos!