Katy Perry - Cozy Little Christmas [2019]

Katy Perry no concibe la Navidad con nieve, ni tampoco con un frío polar. Pero sí la concibe con cascabeles, renos, regalos, brillo y Papá Noel. La artista ha presentado el videoclip de Cozy Little Christmas, el villancico que publicó en noviembre de 2018 y que, a oídos de sus seguidores, no ha caducado.

En estas imágenes, Perry se convierte en Mamá Noel, en la fiel acompañante de Papá Noel, con el que decide pasar estas fiestas navideñas de una forma que no imaginábamos: recibiendo masajes y disfrutando de la luz del sol sobre la tumbona y junto a la piscina. Vamos, ¡una Navidad de lo más calurosa!

Porque para Katy, lo único importante de la Navidad es pasarla junto a esa persona especial con la que comparte su corazón. No hacen falta regalos ni brillos para disfrutar del calor de esta época. "No necesito diamantes ni cosas brillantes. Porque no puedes comprar este sentimiento. Nada enciende mi fuego ni me envuelve como tú. Quiero una pequeña Navidad acogedora", son algunos de los versos que dan vida a este villancico.

Aunque de este nuevo proyecto, además de sus ritmos, destacan los outfits con los que Katy nos deleita en cada una de estas imágenes. Unas perfectas combinaciones de brillos, cascabeles y

Este videoclip ha llegado como regalo sorpresa de los seguidores de la cantante, quienes ya daban por perdidas las imágenes de esta canción navideña. Tal ha sido su acogida que ya supera los 4,1 millones de visualizaciones en Youtube.

Pero lo cierto es que Katy no ha sido la única que ha llenado nuestro diciembre de cascabeles y canciones acogedoras. También lo han hecho Jonas Brothers, Robbie Williams y Alessia Cara, entre otros. Es oficial: la Navidad ha llegado.

Y tú, ¿ya estás ensayando para la noche del 24 de diciembre con todos estos temas?