Dani Martín y Estopa regresan a lo grande a la lista de LOS40

Los reencuentros con los artistas que han sido importantes en LOS40 siempre son una alegría, y esta semana hemos vivido dos: el de Dani Martín, que ha sido la entrada más fuerte con La mentira (#27), y el de Estopa con Atrapado (#38). La veteranía de ambos no ha hecho sino reforzar su posición en el pop español y no hay duda de que tienen cuerda para rato… Pero no han sido las únicas novedades de la semana, porque Charlie Puth también se ha colado entre los 40 mejores con Mother (#38).

La subida más fuerte ha sido la de Maroon 5 con Memories, un nuevo hito en la carrera de la banda de Adam Levine: ha escalado cinco puestos hasta quedarse en el #16. Por su parte, y una vez que Sucker, de Jonas Brothers, ha salido de la lista, Bombai ostentan ahora el récord de permanencia: su Vuela suma ya 34 semanas en el chart (ahora en el #37). De todo esto, y por supuesto del número uno de los Jonas con Only human, te habla Tony Aguilar en el vídeo resumen.