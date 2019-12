20 años del primer número 1 de Christina Aguilera: 'Genie in a bottle'

Christina Aguilera tenía solo 18 años cuando debutó con Genie in a bottle y se convirtió en una estrella internacional del pop. Sin embargo, esa canción fue también origen de polémica y se censuró en algunos medios. Frases como 'frota de la manera adecuada' no se consideraban adecuadas. Aguilera la defendió ("no es sobre sexo, es sobre el respeto a uno mismo") aunque inicialmente no quería que fuera su primer single: "… la escuché, pero no me volvió loca en absoluto". El tiempo no le dio la razón.

La artista se estrenó en la música ocupando los primeros puestos de las listas de Estados Unidos, Reino Unido o LOS40. El primer single del álbum debut de la artista americana llegó al nº 1 de Los 40 el 4 de diciembre de 1999.

Aguilera empezó la grabación en 1998 y empleó seis meses en el estudio para completarlo. El sello gastó un millón de dólares en compositores, productores y lecciones de voz. RCA no escatimó en gastos, y puso a su servicio a los mejores músicos del momento y desplegó una enorme campaña promocional.

Había permanecido dos temporadas en el show televisivo 'The Mickey Mouse Club' (1993-1994) que demostró ser una incubadora de talentos: sus compañeros fueron Justin Timberlake o Britney Spears. Su talento como bailarina o actriz no destacó, pero sí lo hizo su voz. En 1998 grabó un single llamado Reflection, que fue el tema central de la película Mulan y también firmó con RCA Records: "Acababa de cumplir 17 años, y durante la misma semana firmé simultáneamente un contrato para grabar un disco y otro para participar en la banda sonora de 'Mulan'. Primero hice 'Mulan' y pocos meses después estaba en Los Ángeles grabando el disco", recuerda Christina.

Con un álbum en ciernes, el equipo de Aguilera empezó a buscar canciones que se adaptaran a su sonido y fueran un escaparate adecuado para su voz. Una de esas canciones fue Genie in a bottle, que estuvo a punto de llamarse de otra forma.

Christina Aguilera - 'Genie In A Bottle'

Inicialmente, se llamaba If you wanna be with me. Así lo desveló Pam Sheyne, quien también describió su incorporación al proyecto: "Un compositor amigo mío en Reino Unido, acababa de trabajar con David Frank y con Steve Kipner, y me sugirió que me pusiera en contacto con ellos y fijara una fecha… David nos puso tres canciones que había preparado y esa destacó para Steve y para mí como única, así que empezamos a escribir la melodía y la letra. Se hizo en unas cuatro o cinco horas".

La leyenda del 'genio en una botella' dice que si encuentras una misteriosa botella y la frotas, aparecerá un genio que te concederá tres deseos. La base de Genie in a bottle emplea el cuento pero con un significado cargado de referencias sexuales: implica que la chica responderá si la tocan de forma adecuada.

La canción causó alguna controversia cuando se publicó, ya que Aguilera tenia entonces 18 años, era muy joven para cantar cosas tan 'picantes', particularmente porque su música estaba destinada a un público adolescente. Los medios de comunicación expusieron lo inapropiado del contenido. Aguilera defendió "Genie in a bottle" diciendo: "La canción no es sobre sexo, es sobre el respeto a uno mismo… es sobre no caer en la tentación hasta que no seas respetada".

Christina Aguilera, en los MTV Music Awards en 1999. / Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images

Aguilera sí reconoció que Genie in a bottle era algo picante: "Es un poco sugerente, pero de una manera positiva. Es sobre una chica que es un poco descarada y le gusta esforzarse para conseguir las cosas, pero al mismo tiempo quiere sinceridad en una relación". La letra "Mi cuerpo dice 'vamos', pero mi corazón dice 'no'", enfatiza ese aspecto.

En Malasia, la letra causó controversia y fue censurada. Aguilera tuvo que volver a grabar parte de la letra: "hormones racing" (carrera de homonas) fue cambiada por "heart-beats racing" (carrera de latidos de corazón) y "rub the right way" (frota de la manera correcta) pasó a "treat me the right way" (trátame de la manera correcta)

En un principio, Christina Aguilera no estaba muy entusiasmada con "Genie in a bottle": "Para ser sincera" admitió en MTV News, "posiblemente no debería decir esto, pero la verdad es que no quería que 'Genie in a bottle' fuera mi primer single". De todos modos, la cantante decidió grabar la canción. "Una vez la llevé al micrófono y trabajé en ella, se convirtió en algo más. Realmente, me siento orgullosa de los resultados", explicó Christina.