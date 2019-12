Ana Guerra y David Otero cruzan unos mensajes de lo más cariñosos

David Otero lleva un tiempo dando pistas sobre el nuevo proyecto en el que está inmerso. Un proyecto del que no quiere darnos excesivos detalles pero que sabemos que está llevando a cabo con la ayuda de muchos amigos que han pasado por su estudio para compartir sesiones que parece que están dando muchos frutos.

Hace casi un mes le vimos con Cepeda. "Grabandoooo!!!! Ya queda menos", escribía por aquel entonces. Pero no ha sido el único. También le hemos visto con Marta Soto, Bely Basarte, Funambulista o, la última, Ana Guerra.

Todas las fotografías que ha compartido de estos encuentros son en blanco y negro y mantienen una misma estética lo que indica que el trabajo que se trae David entre manos tiene un concepto pensado y definido. Estamos deseando conocer más detalles aunque, de momento, ya hemos flipado con el intercambio de imágenes que se ha producido entre el cantante y su nuevo fichaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 4 Dic, 2019 a las 8:57 PST

"Lo puedo decir ya? Soy feliz cuando compartimos la misma esencia y eso nos hace no sentirnos solos!", escribía el ex Canto del loco. Unas palabras que de no saber lo enamorado que está él de su mujer y ella de Miguel Ángel Muñoz. podrían llevar un poco a la confusión sobre su estrecha relación.

"Ana Guerra, tu esencia me hace viajar al país de Nunca Jamás y me deja allí un rato! Cuando quieras volvemos!!! Qué suerte tenerte conmigo en lo que viene!!!", añadía. A lo que ella contestaba con un "volemos de la mano en Navidad". "Vaya par", comentaba Ricky Merino.

La canaria compartía otra buena colección de la misma sesión de fotos en la que muestran una gran complicidad, un gran sentido del humor y una enorme creatividad. "Y te robé tu sombrero para ver si se me pega algo. Eres la definición perfecta de música David Otero", escribía ella en sus redes con una clara admiración por su trabajo. "Vayamos juntos a Nunca Jamás", terminaba.

Está claro que se han convertido en Peter Pan y Wendy, o tal vez Campanilla. O quizás la cosa va más ligada a los niños perdidos. De momento no podemos adivinarlo, queda esperar a que se decidan a contarnos más detalles de esta colaboración y este proyecto de Otero. Pero que conste que no sería la primera vez que David se acerca a este mundo de fantasía, ya con su grupo lanzó una canción llamada Peter Pan cuyo vídeo grabaron en la casa donde vivía el creador de este personaje.