Mena Massoud tiene problemas para trabajar tras ‘Aladdin’

Cualquiera podría pensar que, tras haber protagonizado una de las películas más taquilleras del año, iban a lloverle los castings para nuevas producciones. Pues no. Ni si quiera haber sido el mismísimo Aladdin te asegura trabajo fijo en Hollywood. Es el caso del actor Mena Massoud que, a pesar de haber protagonizado la versión en carne y hueso del clásico Disney, no está viviendo “un mundo ideal”.

El actor ha revelado en una entrevista para The Daily Beast que no está teniendo un final de cuento y que no ha podido obtener ni una sola audición en Hollywood desde que se estrenó la película.

Mena ha querido hablar sin miedo de la situación que está viviendo y es que, a pesar de que Aladdin ha sido un papel decisivo para su carrera, no lo están llamando para hacer casting:

“Estoy un poco cansado de quedarme callado. Quiero que la gente sepa que no siempre es todo un camino de rosas cuando haces algo como Aladdin. ‘Debe haber millones, debe estar recibiendo todas estas ofertas’. No es ninguna de estas dos cosas. No he tenido una sola audición desde que salió Aladdin”.

Massoud compartió cartel con Will Smith y Naomi Scott (esta última sí está teniendo más suerte en Hollywood) y ahora está teniendo dificultades para conseguir un nuevo proyecto:

“Es una locura para mucha gente. Las personas tienen claras ideas en su cabeza. Es como si estuviera sentado aquí, diciendo Aladdin acaba de hacer mil millones. ¿Me dejas hacer aunque sea una prueba? Como si no esperara que fuese así, aquí está Batman. ¿Hay espacio para mí? ¿Me puedes dar una oportunidad? Así que no siempre es como se cree

De hecho, la cinta se convirtió en todo un éxito y ya hay rumores de que pueda haber una secuela. Esperemos que, si esta llega, Mena haya trabajado en otros proyectos antes.