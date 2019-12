Amaia brilla en su último photocall con el bolso soñado de tu infancia

Amaia siempre ha demostrado sus gustos variados sin ningún tipo de prejuicio. Ya en la Academia de OT mostraba que le daba igual cantar por C.Tangana que por Serrat, y así con todo.

Ha sido la premiére de El Legado de los Huesos, película en la que ha hecho la canción de su banda sonora, en la que lo ha vuelto a hacer: La cantante ha posado con un elegante vestido negro, unas botas de punta cuadrada y... Un bolso de Hannah Montana.

Amaia posando con su bolso de Hannah Montana. / Juan Naharro Gimenez/Getty

La cantante brilló en el Photocall con un complemento rosa y con lentejuelas de colores con el logotipo de la mítica serie de Disney Channel encima. Una decisión estilística que consiguió acaparar las miradas de todos los medios. Una vez más. Además, la navarra ha apostado por un nuevo look con un peinado ondulado ochentero de la mano de NiM Salón, que ya se ocupó del increíble cambio de look de Angy Fernández.



Pero no es la primera vez que la cantante muestra su devoción por el canal de su infancia. Ya en su gira cerraba algunos conciertos con We're All In This Together, una de las canciones más conocidas de la saga High School Musical.

En cuanto a su participación en la película española, su canción Luz y Sombra -que presentamos hace unas semanas en exclusiva en LOS40- llegó a ser para muchos una candidata ideal para competir por el Premio Goya a Mejor Canción Original en 2020, pero finalmente no ha conseguido estar entre las nominaciones definitivas.