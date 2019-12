El nuevo álbum de Billie Eilish y Harry Potter tienen algo en común

Billie Eilish y su hermano Finneas son inseparables. Han sido múltiples las ocasiones en que la artista ha regalado bonitas palabras a su alma gemela, con la que, no solo comparte lazos familiares, sino también profesionales.

El talento que ambos han unido en el estudio es invencible. Tanto es así que dieron vida a su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que pronto se convirtió en todo un éxito a nivel internacional. Un álbum que alberga hits como Bad Guy, Xanny o When The Party's Over. Pero ambos han vuelto a ponerse manos a la obra con un nuevo tesoro musical.

El intérprete de Shelter habló con Billboard sobre sus futuros proyectos y, aprovechando esta conversación, desveló que este próximo disco de su hermana llegará con un estilo mucho más experimental. "Queremos pensar más allá en este álbum. Hay un montón de historias que sentimos que aún nos quedan por contar", confesó. Pero este no es el único avance que nos han desvelado últimamente.

En una entrevista con Variety, Finneas habló metafóricamente sobre este nuevo proyecto, y lanzó una referencia que despertó el interés de sus lectores. "La forma en que tratamos de acercarnos a cada pieza musical es que, si la canción tuviera cerebro, sería consciente de su catálogo. Como por ejemplo, el álbum [When We All Fall Asleep, Where Do We Go?] sabía que el EP [Don't Smile At Me] y esas otras canciones existen. Son referencias en cierto modo: hay versos en Crown sobre Ocean Eyes; Ilomilo referencia a Bury a Friend, que referencia a Xanny", explicó. Pero aquí llega su gran metáfora.

"Como en Harry Potter y la Cámara Secreta, J.K. Rowling tuvo que descubrir qué sucedió después de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y para nosotros, el segundo álbum será como lo que le sucede después a la persona que vivió el primer álbum", señaló.

Vamos, que lo nuevo de Billie Eilish y Harry Potter tienen algo en común, y es su capacidad de darle continuidad a una historia, así como también exponer cronológicamente sus sucesos. Uno, en el ámbito literario. Otro, en el músical.

Aunque aún se desconozca la fecha de lanzamiento de este gran proyecto, muchos de sus seguidores cuentan las horas para escuchar estos sonidos experimentales de su artista favorita. ¿Cuánto crees que tardará alguno de sus hits en alcanzar lo más alto de las listas de éxitos?