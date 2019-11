El segundo álbum de Billie Eilish será más experimental

No ha pasado ni un año desde que When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el álbum debut de Billie Eilish, vio la luz y ya tenemos noticias del siguiente. No de la boca de la propia artista, pero sí de la fuente más cercana a ella: su hermano, Finneas O'Connell.

Durante la celebración de los American Music Awards 2019, el también artista y autor de singles como Break My Heart Again o Shelter habló con Billboard sobre los futuros proyectos de ambos. Fue entonces cuando anunció que en el próximo disco nos encontraremos con una evolución en el sonido característico de sus canciones hasta el momento, que virará hacia un estilo más experimental. "Queremos pensar más allá en este álbum... hay un montón de historias que sentimos que aún nos quedan por contar", confesaba el estadounidense.

"Estamos intentando construir nuevas narrativas y para ello hemos decidido experimentar más. Creo que si no intentas ir cambiando poco a poco no evolucionas. Así que creo que lo que estamos haciendo es coger todo lo que nos gusta de la música que hemos hecho hasta el momento y de lo que nos sentimos orgullosos y a la vez probar cosas nuevas, experimentar y darle a la gente lo que espera", continúa.

Y es que, a pesar de que Billie es la cara visible, la labor de su hermano como productor y autor de muchas de las letras es totalmente indispensable dentro del proyecto. Además, la buena relación entre ambos y la compenetración que han mostrado siempre es parte del secreto de su triunfo, lo cual no significa que como familia que son no tengan sus desencuentros. En la misma conversación Finneas confesaba que ha tenido con Eilish sus "desencuentros creativos", pero que eso es, al mismo tiempo, "la primera razón por la que colaborar está bien".

Billie Eilish y su hermano se emocionan ante la confirmación de uno de sus premios en los AMAs 2019 / Kevin Mazur/AMA2019 / Getty Images for dcp

¿Cómo solucionan estas pequeñas peleas de trabajo? "Cuando entramos en conflicto por algo, el ganador siempre es el que muestra más pasión hacia lo que está defendiendo, porque si crees lo suficientemente en algo como para luchar hasta el final por ello significa que probablemente sea lo mejor".

Recientemente, Billie Eilish acudió a la gala de los AMAs, donde se hizo con dos premios a Mejor Nueva Artista y Artista Alternativa Favorita e interpretó en directo su canción All The Good Girls Go To Hell, actuación que aprovechó para lanzar un necesario mensaje contra el cambio climático. Además, tanto ella como su hermano están nominados en diferentes categorías dentro de los Premios Grammy.