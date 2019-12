De Radio Futura a Björk: Delaporte seleccionan sus 7 canciones para 7 días de la semana

Que Delaporte ha sido una de las sensaciones musicales de 2019, es una realidad. Tras actuar por los principales festivales de España, Latinoamérica y Estados Unidos, y después de colgar el cartel de sold out en Barcelona con dos meses de antelación, el dúo de electrónica-pop ítalo-español, como regalo de Navidad para todo su público, realizará un show íntimo este próximo 17 de diciembre en la Sala Sol. Y como no sólo reciben alegrías, sino que también las dan, nos recomiendan las siete canciones para la semana. Ellos dicen Algo Baila en Mí y aquel que les escucha responde Me Encanta.

LAS RECOMENDACIONES DE DELAPORTE

Del Verde, Calcutta. "Este artista es un referente del indie actual italiano y un gran escritor de canciones que nos ponemos cuando estamos melancólicos y queremos cantar grito pelao casi llorando. Aunque está en italiano y yo (Sandra) no me entero de nada, canto igual y lo siento igual."

Temes, ILe. "Santi Quizhpe, nuestro técnico de sonido y ya casi hermano, nos enseñó esta canción este verano pasado en la furgo de gira y se nos pusieron los pelos de punta con la letra. Tiene una fuerza y una sensibilidad que nos ha inspirado mucho."

Dance like we used to de Everyone you know. "Ahora estamos a tope con la vuelta a lo 90 y a esta sonoridad. Este grupo y esta canción, no sé bien qué tiene, que me hace mover el culo y ponérmela en bucle."

Escuela de calor, de Radio Futura. "Fue una de las primeras canciones que tocamos como DELAPORTE. Ahora ya no está en nuestro directo, pero quizás algún día lo retomemos porque es un temazo que te pone contento en un segundo y, además, es un icono de la cultura pop española."

Don´t leave me, de FJAAK. "Si te gusta bailar, ir a correr, dejar de pensar un rato o simplemente moverte de forma descordinada, este tema lo revienta. Útimamente estamos un poco techno también y la agresividad de este tema nos mola mucho.

Danza de gardenias, la versión de Natalia Lafourcade con Rozalén. "En cuanto la escuchamos la tuvimos en bucle. El tema, la letra y la sensibilidad con la que la interpretan llega directo a la patata. Nos inspira mucho y musicalmente suena muy especial."

Declare Independence, de Bjork. "Fuerza, punk, locura, hardcore, alegría y protesta: ¡viva Bjork! Dan ganas de ponerse encima del sofá menear la cabeza fuerte y gritar bien alto con ella saltando como una niña pequeña que se ha rebelado contra el mundo."

MIS RECOMENDACIONES

She´s in parties, de Bauhaus. La atmósfera de la banda de Peter Murphy, al que expulsaron de su propio concierto por tirar botellas y herir a un fan. Se reunieron después de una década para celebrar sus cuarenta años de carrera.

Connemara, de Núria Graham. Amaia Romero recomendó en sus redes sociales el nuevo trabajo de su amiga y compañera de banda, Núria Graham. Este single es el adelanto del álbum Marjorie que verá la luz en febrero de 2020.

People's Faces (Streatham version), de Kate Tempest. Escribe sobre anticapitalismo y reivindicaciones LGTBI entre otras letras que la sitúan con fuerza como una de las mejores autoras británicas de la actualidad.

Cosa rara, de Albany. "Si los lirios son bonitos, más bonitas son las rosas..." Con esa estrofa de Manzanita comienza este temazo de Albany, que gracias a su participación en la banda sonora de La hija de un ladrón está cada vez más en la brecha.

Pa bailar, de Bajofondo. No adelantamos al 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, proponiendo esta joya con combinación electrónico-tanguera.

Dominos, de The Big Pink. Este tema, usado en el Reino Unido para una campaña de la Xbox 360 (¿y no para la pizzería Domino´s?), fue remezclado junto a Nicki Minaj, quien ya había metido mano ya que usó fragmentos del Dominos para su canción Girls Fall Like Dominoes. No nos extraña, porque el tema es total.

The Only Thing That Looks Good On Me Is You, de Bryan Adams. Ya que el canadiense se encuentra de gira por España, aprovechamos su visita como motivo para recordar uno de los grandes temazos de su discografía.