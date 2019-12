BTS, Rosalía, Billie Eilish y PewDiePie, en el Youtube Rewind 2019

Como era de esperar, BTS, Rosalía, Billie Eilish y PewDiePie han marcado el 2019 en Youtube protagonizando un año repleto del mejor entretenimiento y la mejor música. Y como era de esperar, el vídeo resumen va camino de convertirse en el vídeo más 'odiado' del momento.

Durante años, Youtube Rewind era uno de los vídeos más esperados y emocionantes del año. La popular plataforma de vídeos resumía lo mejor del año con una idea explosiva: reunir en un mismo clip a los mejores youtubers, artistas...

Pero en 2018 Youtube Rewind fue un pequeño despropósito a juzgar por los 17 millones de 'dislikes' que acumuló el vídeo. Para el 2019 la plataforma no ha querido arriesgarse con ninguna idea y ha convertido el Rewind en un Top 10.

Y eso es precisamente lo que les ha condenado y ha vuelto a disparar las opiniones negativas a su vídeo que tres días después ya roza los 6 millones de 'no me gusta'.

Ni la presencia de BTS o Rosalía, ni la música de Billie Eilish o Dua Lipa y ni el youtuber más relevante en los últimos años, PewDiePie, han conseguido apaciguar los ánimos.

Hacía años que ningún artista o youtuber español estaba en Youtube Rewind desde que ElRubius apareciera consecutivamente en 2015 y 2016.

El año pasado Youtube se tomó las críticas como algo positivo: "Cada año, cuando lanzamos nuestro Rewind, nuestro objetivo principal es lograr que la comunidad se involucre con él. Esto incluye dar like y dislike al vídeo. Con millones de comentarios, millones de" me gusta "y" no me gusta", y más de 100 millones de visitas, estamos satisfechos con los resultados".

Habrá que esperar a ver como interpretan los 'palos' de este año y si este podría ser el final del Youtube Rewind.