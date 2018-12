Justin Bieber era el rey absoluto de los dislikes en Youtube hasta hoy. Hasta que ha tenido que llegar Youtube a superar a la superestrella mundial del pop.

Youtube Rewind 2018 ya es el vídeo más odiado de la plataforma con más de 10 millones de dislikes en menos de una semana, una cifra espectacular contando con que el vídeo de Baby del canadiense ostentaba el record absoluto durante casi una década.

El masivo rechazo hacia el resumen de lo que ha sucedido en su plataforma en 2018 habla además de la multiplicación exponencial de consumo de vídeos que se realizan en Youtube.

Una circunstancia que hemos visto también producirse en la industria musical donde Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee está a punto de rozar los 6.000 millones de reproducciones cuando hasta hace un par de años superar los 2.000 millones como hizo PSY era algo inalcanzable.

Pero las críticas por parte de todo el público y de la comunidad de Youtube no parece haber sido recibido en Youtube que se ha mostrado satisfecha con los resultados del vídeo: "Cada año, cuando lanzamos nuestro Rewind, nuestro objetivo principal es lograr que la comunidad se involucre con él. Esto incluye dar like y dislike al vídeo. Con millones de comentarios, millones de" me gusta "y" no me gusta", y más de 100 millones de visitas, estamos satisfechos con los resultados".

Después de todo, ellos siguen recibiendo visitas y comercializando la publicidad de ese vídeo aunque no sabemos qué empresa querría aparecer en un vídeo con tanta negatividad.

El vídeo supera ya los 120 millones de reproducciones con más de un millón y medio de comentarios (casi todos negativos) y 10 millones de dislikes. Puro engagement. Negativo, pero engagement.