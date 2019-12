Alfred García presenta 'Otra luz', su primer libro de poemas

Si aún no tenéis regalo de Navidad para alguno de los muchos fans de Operación Triunfo, ¡toma nota porque esta es una oportunidad genial de acertar! Alfred García, uno de los concursantes más exitosos de la edición 2017, suma un hito más a su currículum: presentar su propio libro de poesía y fotografía, dos de las grandes pasiones del artista. Bajo el título Otra Luz, ya está disponible.

Un nuevo trabajo alejado de la música, pero no de su esencia como artista, ya que el arte es el eje central de Otra Luz. Un libro en el que el amor, la música y sus propias experiencias sobre la vida desde su perspectiva también cobran protagonismo además de fotografías tomadas por el propio autor, en las que retrata desde escenas de su día a día hasta a sus amigos.

Para presentar el libro ha elegido la fecha que coincidía con el aniversario del lanzamiento de De La Tierra Hasta Marte y lo ha hecho a través de un vídeo promocional bajo el eslogan "Este invierno tiene Otra Luz", en el que vemos rostros tan familiares como los de Ana Guerra o Aitana y por el que ha recibido enhorabuenas como la de Carlos Sadness. Por no hablar de los aplausos por parte de sus seguidores, quienes le piden una y otra vez que recite más a menudo.

"Este libro me ha servido para recopilar todos mis textos y fotografías que he ido guardando a lo largo de los años. Ha sido la excusa perfecta para dejar la imagen pop a un lado y mostrar otra faceta mucho más cruda y desnuda que añoraba, que nunca había mostrado lo suficiente y donde me siento tan representado como en la otra", así presentaba el propio Alfred su nuevo e ilusionante proyecto.

Firmas de libros de Alfred García

Todos los fans de Alfred tendrán dos únicas oportunidades (por el momento) de tener su ejemplar de Otra Luz firmado. Las citas serán en Madrid, el día 13 de diciembre en El Corte Inglés de Preciados y el 14 de diciembre, en la Fnac L’illa de Barcelona.