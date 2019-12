Chuck Bass de ‘Gossip Girl’ se quita el traje y luce abdominales

Chuck Bass ha sido uno de los personajes más deseados de la serie de Gossip Girl. Eso sí, más que por su físico, por su personalidad de “chico malo que termina siendo bueno”. Ed Westwick contaba con tan solo 20 años cuando fue contratado por The CW para dar vida a este personaje que le cambiaría la vida. El actor inglés pasó a ser uno de los actores jóvenes de moda de la televisión.

Eso sí, nunca se había atrevido a fardar de abdominales. Ya sea porque no los tenía o porque no le apetecía. Pues bien, parece que la cosa ha cambiado y ahora el británico aprovecha cualquier ocasión para lucir six pack.

Ver esta publicación en Instagram Don’t you hate spam calls? Una publicación compartida de Ed Westwick (@edwestwick) el 21 Nov, 2019 a las 12:08 PST

Hace unas semanas, Ed compartió una foto donde, como un adolescente, decidió lucir cuerpazo subiéndose la camiseta en mitad de un supermercado. La instantánea, más propia de la era Tuenti que de Instagram, iba acompañada del siguiente mensaje: “¿No odias las llamadas spam?”. Teniendo en cuenta que Westwick se pone una lata de conservas que se llama Spam en la oreja a modo de teléfono, puede tener sentido la foto.

Por supuesto, lejos de que sus seguidores y seguidoras pillasen el chiste, los comentarios que dejaron iban más hacia los halagos por haber conseguido unos abdominales y oblicuos dignos de mención.

El actor ha querido mostrar a sus seis millones de seguidores que, aunque le quedaba de maravilla el traje cuando era Chuck Bass, ahora luce genial sin camisa. Vamos, que Ed ha querido mostrar que se está tomando en serio el gimnasio.

Pues bien, el pasado fin de semana, siguiendo la misma línea, el bueno de Ed volvió a lucir abdominales en su cuenta de Instagram. Esta vez lo hizo con dos fotos en blanco y negro y con cara de pocos amigos. Esta vez, entendemos mejor las instantáneas y el enseñar cacho está justificado. “Cuando no tienes nada que ponerte”, ha escrito en la publicación. Eso sí, atrás vemos un vestidor bien hermoso con muchas chaquetas.

Además, si Westwick se queda sin nada que ponerse, siempre puede tirar de la nueva colección de camisetas que ha sacado el mercado y que tienen que ver con…¡Chuck Bass!

El pasado mes de noviembre, el actor lanzó al mercado una serie de prendas con el lema “I’m All About That Bass” y que se pueden conseguir a través de la web ChuckBass.Store.