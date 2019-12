Eurythmics actúa por primera vez en cinco años

La última vez que pudimos disfrutar de Annie Lennox y Dave Stewart juntos sobre un escenario bajo el nombre de Eurythmics fue durante el concierto tributo que se celebró en Los Ángeles en 2014 como homenaje a The Beatles.

El dúo regresó para ese show solo durante una noche aunque nos quedamos con las ganas de escuchar interpretar los grandes éxitos de su carrera.

Por fortuna sólo hemos tenido que esperar cinco años más para volver a ver a los británicos otra vez juntos. Lo han hecho durante el concierto benéfico que Sting organizó en Nueva York el pasado lunes.

Para esta ocasión, tanto Annie Lennox como Dave Stewart sí tiraron de su repertorio, la primera vez que lo hacían en más de una década. En aquella ocasión fue durante la ceremonia de su inducción (o ingreso) en el Hall of Fame del Reino Unido.

Eurythmics decidió aceptar la invitación de Sting e interpretar Would I lie to you, Here comes the rain again y Sweet dreams, como no podía ser de otra forma, ante el público del Beacon Theatre de Nueva York que se rindió a su sonido.

Tanto es así que tuvieron que regresar para hacer un bis improvisado de Don't stop believin. Lógico si tenemos en cuenta sus cifras: Más de 75 millones de discos vendidos, un lugar clave en el synth pop y la new wave de principios de los 80 y un montón de números 1.

Hace apenas un par de meses pudimos entrevistar a Dave Stewart y dejó claro que no tienen en mente un regreso del grupo: "Siempre me preguntan cuándo volveremos a girar, pero ella ya dejó de hacerlo, se dedica a la beneficencia y a dar clases".

Stewart no quiere olvidarse de todos esos buenos momentos y éxitos que Eurythmics le ha aportado, y nos cuenta que el próximo año pretende hacer una pequeña gira europea con los temas más emblemáticos de la banda.