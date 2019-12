Así fue el concierto tributo a Avicii

David Guetta, Dimitri Vegas, Like Mike, Kygo, Aloe Blacc, Adam Lambert, Sandro Cavazza y Rita Ora fueron solo algunos de los nombres que pasaron por el escenario en el espectacular concierto tributo a Avicii que tuvo lugar este pasado fin de semana.

El DJ sueco fue homenajeado por familia, amigos y fans en el Friends Arena de Estocolmo (Suecia) con más de dos horas y cuarto de la mejor música electrónica.

Un espectáculo musical este Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness en el que todos los beneficios han ido destinados a asociaciones que educan y trabajan con la salud mental y sobre la prevención del suicidio.

Esta fue la primera vez que las composiciones del dj sueco se interpreten en directo con instrumentos y que amigos y colaboradores presten su voz y su talento para dar vida a sus letras.

Without you, Tweet it, Sunshine, Bromance, SOS, Blessed, Fade into darkness, Ten more days, Silhouettes, I could be the one, Dear boy, Addicted to you, Bad reputation, Friend of mine, You make me, Tough Love, Sunset Jesus, Lay me down, Heart upon my sleeve, Fades away, Lonely together, The nights, Hey brother, Heaven, Waiting for love, Wake me up, A sky full of stars y Levels fueron las canciones que sonaron en un directo memorable para las más de 58.000 personas que se congregaron para rendir tributo al DJ.

"Nos sentimos muy extraños no teniéndote aquí con nosotros esta noche. Esta noche es sobre ti, sobre tu legado, sobre tu música. Esta noche cantamos para ti, Tim" se escucho sobre el escenario nada más iniciarse el show.

Además de disfrutar del espectáculo musical, aún es posible realizar donaciones para la Fundación Tim Bergling que "abogará por el reconocimiento del suicidio como una emergencia global de salud y promoverá el quitar el estigma aunado a la discusión de problemas de salud mental. Apoyará organizaciones con bases científicas que participen en la investigación de las causas y la prevención del suicidio, en particular para los jóvenes. Además de apoyar ONGs que hablen de los temas por los que Tim era apasionado así como el cambio climático, preservación de animales en peligro de extinción, hambruna y más".