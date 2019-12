Harry Styles y Kendall Jenner se lanzan preguntas comprometidas y el resultado es ‘asqueroso’

Harry Styles está a puntito de lanzar su nuevo disco y eso hace que esté presente en todos los programas de entretenimiento de Estados Unidos. Habla de su nueva música, hace monólogos e, incluso, se presta a los juegos más asquerosos.

Ha visitado el programa de James Corden que no sólo hace el karpool karaoke. En su late show tiene otras secciones y una de ellas se llama Spill your guts, algo así como Demuestra tus agallas. Consiste en comer algo asqueroso si no quieres contestar a una pregunta comprometida.

Y para hacerlo más interesante todavía, ha participado junto a Kendall Jenner, una buena amiga que, en algún momento fue algo más. Ambos se han intercambiado preguntas de esas incómodas y el resultado ha sido… puajjjj. Menos mal que también le han dejado cantar su últimos single para compensar.

Después de hacer un repaso por los exóticos platos que tenían sobre la mesa, ha empezado preguntando ella. ¿Qué canciones de tu último disco hablan de mí?... Telita con la pregunta teniendo en cuenta el morbo que hay en torno a su relación de la que nunca se han conocido detalles.

Él ha bromeado con el asunto e, incluso, ha empezado a responder para seguidamente meterse en la boca un trozo de esperma de bacalao y eludir así el tema. Así que, no sabemos qué canciones tienen como musa a la modelo. Eso sí, nos ha permitido ver a Styles comer algo que muchos nos pensaríamos muy mucho si acercarlo a nuestras bocas y ha acabado escupiéndolo.

Luego le ha tocado a Kylie que ha tenido que hacer un ranking de sus hermanos de mejor a peores padres. Rob, Khloé, Kim, Kylie y Kourtney, ha contestado después de dejar claro que todos le parecían fantásticos padres.

Pero no todo ha sido tan fácil para ella. Cuando el cantante le ha preguntado de qué famosos es el mensaje que más le ha sorprendido recibir ella ha terminado tomando pene de toro.

No tengo claro si eso es más asqueroso o menos que la especie de cucaracha que ha masticado Styles cuando se ha negado a hacer un ranking de la carrera en solitario de sus excompañeros de One Direction.

Lo único que hemos sacado en claro es que, de su vida privada, no están muy dispuestos a compartir detalles y que, hayan tenido lo que hayan tenido, lo cierto es que siguen siendo muy buenos amigos.