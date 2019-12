Nina vuelve a ‘Operación Triunfo’, pero esta vez como jurado

¿Estáis sentados? ¡Porque esta noticia es para tomársela con calma! Nina vuelve a Operación Triunfo. Quien fue directoria de la academia durante la primera edición de Operación Triunfo (aquella que catapultó a la fama a Bisbal, Chenoa o Bustamante) regresa al programa.

Eso sí, esta vez no lo hace como directora, sino como jurado. ¿Quién les iba a decir a Noemí Galera y Nina hace casi dos décadas que intercambiarían papeles? Pues bien, ¡así es!

"Cuando me propusieron no dudé ni un segundo", ha asegurado para TVE. La cantante, que lleva más de 37 años en el mundo de la música, se encuentra ilusionada con esta vuelta: "Cuando me lo propusieron no dudé ni un segundo (...) es como un regalo que me hace la vida".

Tal y como informa RTVE, Nina aportará una parte más técnica y objetiva a las valoraciones de las galas: “Yo no puedo decirle a un concursante me has gustado o no me has gustado… eso no es un argumento. Esto lo tiene que decidir el público.” Vamos, que va hacer críticas que ayuden a los chicos y chicas a mejorar.

Además, tal y como ha comentado Nina, sus valoraciones no solo se basarán en las actuaciones de las galas, también en lo que pase en la Academia, ya que va a "seguir los ensayos diarios de los concursantes".

Sin lugar a dudas, la vuelta de Nina al formato es toda una alegría para los seguidores de Operación Triunfo. Tendremos que ver cómo se las gasta como jurado.