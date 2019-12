Así se hizo 'All I Want for Christmas Is You', el mayor éxito de Mariah Carey

Sin duda, es uno de los grandes clásicos musicales de cada Navidad, y ya no somos capaces de imaginarnos una fiesta en esas fechas sin que suene. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ya está presente en todas partes, y se ha vuelto a colar en la lista de las canciones más escuchadas.

Para celebrar la cifra redonda que cumple este villancico moderno, que ya son 25 años, Amazon Music ha lanzado un pequeño documental titulado 'Mariah Carey es Navidad: la historia de 'All I Want for Christmas Is You', que profundiza en el origen de la exitosa canción.

Este documental, que se puede ver en Youtube, incluye entrevistas con la cantante, el productor Randy Jackson y otros expertos que comparten su opinión sobre el fenómeno que encabeza las listas casi todos los años.

“Mientras seguimos celebrando el 25 aniversario de All I Want for Christmas Is You, es importante para mí compartir parte de la historia detrás de esta canción que todavía me da tanta alegría todos los años. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!

"El éxito de 'All I Want for Christmas is You' es diferente a todo lo que hemos visto antes, es constantemente la canción más popular en nuestro servicio a nivel mundial durante las vacaciones", dice sobre el tema Ryan Redington, director de Amazon Music. "Estábamos encantados de poder trabajar con Mariah para documentar la realización de este éxito duradero y compartir sus historias con nuestros clientes".

La canción ha pasado 36 semanas acumuladas en el número 1 en la lista de vacaciones de Billboard desde 2011, la más alta que haya registrado ninguna canción de vacaciones en la historia. Este año, Mariah también ha recibido un récord mundial por la canción más festiva de un artista solista.