Mariah Carey en Twitter: ¡Gracias Málaga!

Está llegando. Está siendo. Estas fechas constituyen la época del año preferida de Mariah Carey. O, al menos, la más lucrativa. Desde que en 1994, la cantante estadounidense lanzara su icónico villancico All I Want For Christmas is you, cada diciembre, y sin apenas competencia, Carey se convierte en la reina de la Navida.

Su tema es recurrente para brindar en cualquier fiesta, cena de empresa, amigos o familiaes y hasta para inaugurar los encendidos de luces navideñas.

Es lo que ha ocurrido en Málaga, cuyo vídeo del encendido de luces de navidad a ritmo de All I Want for Christmas is you ha llegado hasta la mismísima artista, que ha compartido y agradecido el momento nada más y nada menos que con un: "Gracias, Málaga", acompañado del hashtag de su canción.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, no ha dudado en agradecer a la artista su tuit sobre Málaga invitándola a que visite pronto la ciudad. "Te recibiremos con admiración, cariño y simpatía", escribía el político.

Thank you @MariahCarey for talking about #Málaga! Visit us soon. We will receive you with admiration, affection and sympathy / ¡Gracias @MariahCarey por hablar sobre #Málaga! Visítanos pronto. Te recibiremos con admiración, cariño y simpatía FTP #NavidadenMálaga @turismodemalaga https://t.co/bZYc7R2DVx — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) December 8, 2019

El tuit de Mariah, sin duda, es un gesto más en su gran plan para seguir siendo una de las artistas más icónicas de las fiestas y es que Carey logra año tras año que su canción siga sonando y capitalizando las Navidades de todo el planeta. Si en 2018 estuvo de gira con su show navideño, este 2019 Mariah Carey sigue teniendo planes para seguir siendo la reina de la navidad y es que All I Want For Christmas Is You cumple 25 años, así como el disco en el que se incluye: Merry Christmas. En este artículo de LOS40 te dábamos todos los detalles de este lanzamiento.

ADEMÁS: LA NAVIDAD LLEGA CUANDO MARIAH CAREY COMPARTE SU LISTA DE REGALOS MÁS ORIGINALES.