Jennifer López da algunos detalles sobre la Super Bowl junto a Shakira

El anuncio el pasado septiembre de que el intermedio de la próxima edición de la Super Bowl estará protagonizado por Jennifer López y Shakira causó furor en todo el mundo que a día de hoy tiene en ascuas a todos. La de 2020 será sin duda, una apuesta por dos grandes divas de la música, embajadoras latinas internacionales.

Ya Shakira compartió sus opiniones sobre la Super Bowl, dejando declaraciones tan sinceras como ésta: "Siempre he querido actuar en la Super Bowl. Creo que es como el Santo Grial de la industria del entretenimiento. Es un evento deportivo, pero tiene una gran relevancia para los artistas, y creo que será fantástico. Además, voy a celebrar mi cumpleaños con 100 millones de personas." Pues bien, ahora es el turno de su partner in crime: Jennifer López, quien no ha dudado en desvelar algunos detalles de lo que nos espera en el conocido programa de Jimmy Fallon, en el que también hablaron de otros temas como el icónico vestido verde de Versace o la recién estrenada película Hustlers, en la que también aparecen Cardi B y Lizzo.

Entre las confesiones de JLo, se encontraba su preocupación por tener poco tiempo de ensayo, al contrario de lo que le decía el presentador, quien pensaba que podrían prepararlo relajadamente. La del Bronx afirmó que entre Navidad y más compromisos profesionales, en cuanto nos damos cuenta es enero con la vuelta de vacaciones y el 2 de febrero llega en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ya han ensayado alguna vez. A pesar de ello, desde el primer minuto de la entrevista Jennifer se mostró de lo más entusiasmada por actuar en el evento deportivo más importante del año.

Confirmó también que de los 29 minutos que durará el descanso, entre montaje y desmontaje del escenario, el show tendrá una duración máxima de 14 minutos. Por supuesto no faltaron halagos de la neoyorkina para su compañera colombiana, a quien calificó de "fantástica" afirmando que entre las dos le pondrán un sabor latino a esta esperada performance.

Está claro que dos estrellas mundiales de su talla derrocharán talento y sensualidad en unos de los minutos más cotizados del mundo del espectáculo. Ahora solo queda comprobar si cantarán en castellano, algo que se da bastante por sentado al celebrarse en Miami y que sería una indiscutible confirmación del poder latino en el mundo.