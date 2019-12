Bad Gyal: “Cuantas más tías haya hablando como ellas quieran, mejor”

A sus 22 años Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, se ha convertido en una de las figuras femeninas más destacadas de la escena urbana actual. Y no solo en España; éxitos como Santa María, Hookah o Alocao, uno de sus últimos singles junto a Omar Montes, suenan en todo el mundo.

2019 ha sido una gran etapa para ella. No solo ha firmado su primer gran contrato discográfico con Interescope (Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lana Del Rey); además ha recogido los frutos de su trabajo, que se han materializado en varios discos de oro (e incluso de platino), una primera gran gira por España que no deja de anunciar sold out y un reconocimiento cada vez mayor por parte de la industria.

A pesar de que goza de uno de los mejores momentos de su carrera, Alba no baja la guardia y sigue sacando tiempo y ganas entre show y show para encerrarse en el estudio a componer nuevas canciones como Zorra, que verá la luz este viernes 13 de diciembre y promete ser un bombazo.

Tengo una gira vendida, todas las entradas están agotadas. ¿Yo a quién estoy engañando si la gente vuelve?

Aprovechando su primera visita a LOS40 hablamos con la artista catalana sobre fama, proyectos (futuros y pasados) y su visión sobre el panorama underground español en el que lleva haciéndose sitio desde que se dio a conocer con su versión de Work, la canción de Rihanna. Mucho ha llovido desde entonces y, ahora, Bad Gyal no solo se ha coronado como la reina del dancehall en nuestro país, sino que ha abierto sus fronteras a nuevos géneros musicales y a colaboraciones de lo más exóticas que han hecho que cada vez sean más sus admiradores y menos sus detractores.

A veces pensamos que solo vende la música limpia, menos arriesgada, pero hay un público muy grande que consume eso (...) 'Santa María' me hizo darme cuenta

Además, Alba nos habla sobre cómo es ser mujer dentro de este sector musical, las claves de su propio éxito y la posibilidad de presentarse a un reality como Gran Hermano.

