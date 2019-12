Así vio Roxette el cielo de Madrid desde LOS40

Convertidos ya en grandes estrellas a nivel internacional e inmersos en una gira mundial que nos dejó cuatro fechas en España, Roxette visitó los estudios de LOS40 en diciembre de 1994.

Marie Fredriksson y Per Gessle acababan de publicar Crash! Boom! Bang!, su quinto álbum de estudio, y un éxito inmediato en las listas de multitud de países. Con éxitos como Sleeping in my car o Fireworks, llegaron a nuestro país y alucinaron con la gran acogida que tuvieron en sus conciertos. "Ayer tocamos en Barcelona y fue fantástico, la gente se sabía todas las canciones, cantaban, bailaban. Fue increíble”, decía Marie asombrada en la entrevista que concedió a LOS40 en nuestros estudios.

Una gira en la que las guitarras comenzaron a tener más presencia, al igual que en las canciones que grababan en el estudio. "Hemos trabajado mucho la producción de las canciones en el estudio, y al llevarlas al directo queremos encontrar una forma distinta, ofrecer algo nuevo: más guitarra, más batería y más caña para ofrecer lo mejor de cada canción", cuenta Per sobre esta nueva etapa.

Los primeros años 90 fueron unos años en los que las grandes bandas comenzaron la transformación de sus shows para hacer de ellos un espectáculo. Roxette se refiere en nuestro encuentro a U2 o Pink Floyd en este sentido. "No creo que sea algo negativo, es convertir los conciertos en una experiencia y eso es algo bonito. El caso de Roxette es el contrario, queremos volver a los orígenes, a cómo se solía hacer la música en directo", dice Per sobre su producción. "Bonitas luces, pero nada de artificios, es la música la que tiene que hablar, lo mismo que intentamos conseguir con nuestros videoclips: no deben matar la canción, deben ayudarla”, cuenta.

Entrega de disco Platino por Los 40 Principales 1990 / LOS 40

Estrellas con los pies en la tierra

Marie, además de una estrella de la música, era también madre de familia en la época, algo que compaginaba como podía. "Es duro, pero funciona, gracias a mi marido. Me apoya mucho, cuida de nuestra hija cuando no estoy. Por supuesto que es un poco raro eso de ser a la vez estrella del pop y mamá; son dos mundos muy, muy, distintos. Pero funciona”. nos dice orgullosa.

Una forma de vida, la de ser músicos con giras internacionales, a la que ambos se han adaptado, aunque también destacan que no es tan bonito como parece. “No es un estilo de vida glamouroso como la gente suele imaginar. Es un trabajo duro, tienes mucha responsabilidad con tu público. Tienes que darlo todo y por ejemplo este mes solo tenemos tres días libres", contaba el músico sueco.

Portada Dangerous (Power mix) (Edición especial 40) Firmada y dedicada / LOS 40

Fieles a su estilo, el dúo evolucionaba en el sonido, pero no dejaba atrás el pop con el que se consagraron. "Hoy el pop está muy cerca del dance y tecno, si haces algo distinto no encajas porque no eres lo suficiente moderno. Pero lo del dance es también una moda, tienes artistas de los que oyes hablar tres semanas y luego desaparecen. Siempre ha sido así en la música de baile", cuentan sobre los diferentes estilos.