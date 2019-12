Hugh Grant odia su escena más mítica de ‘Love Actually’

Ha llegado la Navidad y eso solo puede significar una cosa…¡es hora de volver a ver Love Actually! La película británica de 2003 se ha convertido en todo un clásico contemporáneo y son muchos y muchas los que aprovechan estas fechas para verla.

La cinta de Richard Curtis nos regaló grandes momentos como esa declaración de Andrew Lincoln a Keira Knightley con carteles o ese momento de Colin Fith metiéndose al agua a por las páginas de su libro.

Otro de los momentos más icónicos de la cinta es cuando Hugh Grant, que da vida al Primer Ministro británico, aparece bailando en 10 Dowing Street y es pillado por una de sus empladas. En la escena, el personaje de Grant baila al el tema Jump (For My Love) de The Pointer Sisters. Un temazo que lo lleva a darlo todo. Pues bien, parece que Grant no lo pasó bien grabando aquel momento.

Así lo ha confesado en el nuevo documental de la BBC sobre su carrera titulado Hugh Grant: A Life on Screen. Lo primero que se le pasó por la cabeza al actor cuando vio que tenía que rodarla fue “va a ser insoportable”.

De hecho, tal y como confiesa, tanto apuro le daba rodar aquella escena que se escaqueó de ensayarla las semanas antes al rodaje con excusas como que le dolía la rodilla. Vamos, que la odiaba con toda su alma.

“Llegó el día del rodaje.. así que, imagínate. Eres un actor inglés, gruñón de 40 años. Son las siete de la mañana, estás completamente sobrio y te dicen ‘Ok, Hugh, tienes que volverte loco ahora mismo. Fue un absoluto infierno”, ha confesado el actor.

El director de la cinta, Richard Curtis, también aparece hablando de aquella escena en el documental: “Odiaba el momento del baile. Hugh es la persona con menos ritmo del mundo”. Lo cierto es que, aunque Hugh no lo pasó nada bien rodando este momento, el público quedó prendado de este momento.