Morat - Enamórate de alguien más [2019]

Morat cierra el año con tres conciertos en España y una nueva canción: Enamórate de alguien más. Una balada que surgió de manera muy espontánea, “surgió relativamente hace poco, es curioso porque la grabamos bastante rápido, que no suele pasar tanto. A lo larga puede ser un buen indicio, como que cuando uno tiene una canción y la quiere sacar rápido es bonito porque siempre hablamos que a lo mejor esas canciones se nos quedan después como ‘no era tan buena’ y, de pronto, confiar en un primer instinto es bueno para la canción y la gente en general porque están muy a la par de lo que uno está sintiendo y escribiendo”, explica el grupo.

Una canción que habla de una ruptura cuando aún hay amor y la decisión extrema de desearle a tu ex que encuentre a una nueva persona para poder olvidarse de su propia historia.

“Es muy bonito que es muy literal en la forma en la que estás dándole un final a tu amor. Estás diciendo ‘no me dejes escoger’ porque lo hace más fácil. Tener opciones se siente muy opresor, se siente muy fuerte y a la hora de decirlo es como ‘escoge tú por mí, si tú te enamoras de alguien más, a mí no me dejas más opción que olvidarte, mejor para mí porque me quitas la necesidad de tener que escoger’. Es ese último recurso al que recurres”, relata sobre el significado de la canción.

Todo gira en torno al concepto de incompleto, una historia que todavía no ha tenido su final. “Es un extremo un poco surrealista pero la canción apela a esas personas que terminan una relación bien, en buenos términos. Cuando termina en malos términos puede que sea muy catastrófico en su momento pero, después, durante la tusa, durante el proceso de despecho, la gente suele tener una excusa a la que aferrarse para saber ‘terminé con esta persona por esto y esto’. Lo malo es cuando uno termina con una persona y no encuentra nada de eso”, reflexionan sobre lo que han querido expresar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morat (@morat) el 5 Dic, 2019 a las 9:19 PST

La portada la han hecho ellos mismos y gira en torno al mismo concepto. “Queríamos hacer un collage pero es algo que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo había trabajado más en digital, Martín también, pero bueno. Nuestro papá ha sido siempre muy de pintar y tenemos los cuadros de él y siempre hemos estado medio envueltos en el tema. Pero ha sido un experimento que afortunadamente salió bien”, aclara, “salió bien corriendo porque lo hicimos el último día, no dormimos esa noche. Hay otras cuatro carátulas que no habéis visto”.