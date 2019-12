Marie Fredriksson deja una gran frontuna en herencia a sus desconocidos hijos

La música recibió una de las noticias más desgarradoras del año el pasado 9 de diciembre. La legendaria cantante Marie Fredriksson fallecía a los 61 años a causa de un cáncer cerebral. Su voz protagonizó los grandes éxitos de Roxette que tanto han acompañado a múltiples generaciones desde su nacimiento.

El éxito de su talento es innegable, lo que le ha llevado a reunir más de 75 millones de discos vendidos, "un récord mundial del que, además de Inez Josefin (26) y Oscar (23), se beneficiará su padre Maikel Bolyos, el cantante que siempre estuvo a su lado", señala el diario ElMundo.

Fue en 2002 cuando a la cantante le diagnosticaron un tumor cerebral, un hecho que la distanció de la música durante varios años. Aunque en 2007 volvió a los escenarios.

Roxette se fundó en 1986 por nuestra protagonista y el compositor Per Gessle, convirtiendola en una de las bandas más exitosas de la época. De ellos hemos escuchado éxitos como los de It Must Have Been Love y su disco The Look.

Ahora, Marie Fredriksson deja a su marido y sus dos hijos, además de un legado musical con una "maravillosa voz, fuerte y a la vez delicada", tal y como indica el comunicado publicado por la representante de la cantante. Esto junto a sus "mágicas actuaciones" serán recordados por todos aquello que tuvieron la suerte de presenciarlo.

El pasado 9 de diciembre nos despedimos de una estrella que viajó de los escenarios al cielo, pero su voz seguirá inundando nuestros corazones de melancólicos recuerdos. Hasta siempre, Marie.