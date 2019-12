En Anda Ya tenemos la prueba de que los milagros y la gente buena existen

Hoy en Anda Ya hablamos de esas historias que nos devuelven la fe en la Humanidad. Esas personas que, con pequeños o grandes gestos, ayudan a las personas de alrededor. Es más, sin ir más lejos, la semana pasada conocimos a Gorgui, un joven senegalés de 20 años que rescató a un vecino de su casa en llamas en Denia. Gorgui, no lo dudó y escaló la fachada de la casa para conseguir salvar a Alex al sacarle de su casa.

Si no fuera por Gorgui, Alex habría sido incapaz de salir de casa, al tener un problema de movilidad. Las imágenes del rescate emocionan y dejan claro que Gorgui es un héroe en toda regla.

Ahora parece que El Ministerio de Trabajo va a tramitar la regularización de Gorgu. La mejor noticia que podían darle a este joven senegalés y a su familia, su mujer y un bebé de 7 meses. Gracias a esta historia, Gorgui tendrá los papeles y podrá trabajar legalmente en España. Una bonita historia pese a las dudas que genera sobre si es necesario o no ser un héroe para obtener los papeles.

Además de Gorgui, nuestros andayeros también han vivido todo tipo de aventuras y han conocido a héroes anónimos. Es el caso del hijo de una de nuestras andayeras, que con solo tres años cogió la buena costumbre de agarrar del brazo a todos los abuelitos para ayudarles a cruzar la calle.

Aunque al final parece que todas las historias, como en las películas ocurren en Estados Unidos, y si no que se lo digan a Eva de Almería. Hace unos años decidió visitar Nueva York con su ex, en una de sus visitas gastronómicas por la ciudad que nunca duerme, decidieron visitar un restaurante muy pijo y con una carta con bastantes ceros. Cuando llego la cuenta, no tenían suficiente dinero en efectivo y su novio fue al hotel para coger más. Mientras Eva esperaba, le contó su historia a una camarera que con una sonrisa en la cara le dijo que no se preocupase que la casa invitaba.

Por su parte, Nerea de Bizkaia y su hija, son, al igual que todo el equipo de Anda Ya, muy fans de Laura Pausini. Cuando pudieron, fueron a un concierto de la italiana con un cartel en el que ponía: "¿Puedo abrazarte? Soy Elene de 7 años". Para sorpresa de todos, Laura Pausini la subió al escenario, la besó, cantó con ella... y le dijo al oído..." espero que seas muy feliz". Además de contarnos esta experiencia, la niña ha aprovechado para revelarnos un secretillo sobre la cantante..

