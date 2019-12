¿Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería de Navidad?

Después de habernos sacado la sonrisa y hecho volar la imaginación con sus anuncios, el próximo domingo día 22 de diciembre, gran parte de las personas de nuestro país estarán un año más pendientes de la televisión, la radio o las noticias con la esperanza puesta en que el Sorteo de la Lotería de Navidad les sonría este 2019. Mucho dinero en juego que muchos desearían como el mejor regalo posible para estas fechas, sin tener que aspirar necesariamente a El Gordo. Una tradición en nuestro país en la que compartimos décimos con familiares, amigos y, la más típica, ¡en el trabajo! Por aquello de qué pasaría si toca y todos tienen su pellizco menos tú.

¿Te han dicho que tu número lleva 'El Gordo'?

Sin embargo, por mucha ilusión que pongamos a la Lotería de Navidad o muchas horas de cola que hayas hecho en Doña Manolita, los números (los de las estadísticas, no los del bombo) no albergan las mismas alegrías y es extremadamente difícil que tu combinación sea la premiada, independientemente a lo que te haya dicho el lotero como reclamo.

Sorteo de Lotería de Navidad. / Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images / Getty Images

Empezando por lo más alto, las probabilidades de ganar el premio Gordo son de un 0,00001%. Es decir, 1 entre 100.000. Eso sí, las posibilidades crecen un poco si no nos centramos únicamente en el mayor de los premios. De hecho, hay un 5% de oportunidades de salir beneficiado de alguno de los premios del total del sorteo, aunque las de no conseguir nada son de un 86%. ¿A que ahora no te parece tan mala la opción de únicamente recuperar el dinero jugado? La posibilidad que existe de hacerse el reintegro se encuentra en torno al 9%.

Lo único que sí está seguro al 100% es que no hay ningún tipo de ecuación que demuestre que un número puede tocar más que otro, ni que haya algunos más "feos". Todos están en el bombo por lo que…¡la suerte está echada! Por si acaso, puedes ir pensando antes del domingo qué harías si te tocase el premio.

¿Qué números son los que más han tocado?

Aunque el número 5 tenga su peculiar rima, puede que sea el más apropiado para tener en cuenta como terminación del décimo (si eres de los que cree en supersticiones), ya que esta cifra final ha sido un total de 32 veces coronada con el mayor premio de la Lotería Nacional de Navidad. Además, hay algunos números que han repetido como premio Gordo como es el caso del 15.640 y el 20.297, que ambos han tocado dos veces.