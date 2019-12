John Travolta y Olivia Newton-John, los míticos Danny y Sandy de Grease, han vuelto a caracterizarse como sus personajes de hace 41 años para un exclusivo evento musical celebrado en Florida. Travolta apareció con su emblemática chaqueta de cuero y tupé y Newton-John ataviada con un deslumbrante conjunto de camisa blanca y falda amarilla, el mismo que llevaba en la película.

"La primera vez que nos vestimos así desde el estreno de la película", publicaba la actriz, de 71 años, en su cuenta de Instagram. Los fans de la película no pudieron evitar perderse este reencuentro tan querido con las dos estrellas musicales juveniles de 1978, con quienes compartieron varios minutos después del evento.

Lo que más sorprendió fue la vitalidad y fuerza con la que se muestra Olivia Newton John, quien se encuentra actualmente en tratamiento por su tercer cáncer de mama, después de que en 1992 y 2013 superara la trágica enfermedad. "No sé cuánto tiempo me queda aquí", espetaba en una entrevista con la CBS News el pasado septiembre.

La actriz fue protagonista de otra noticia que se viralizo hace unos días: ella había puesto a la venta la mítica chaqueta de cuero que llevaba Sandy Olsson mientras cantaba, junto a Danny, "You're the one that I want".

Un fan compró la prenda por 218.000 euros, que iban destinados a la fundación de lucha contra el cáncer de la actriz, el Olivia Newton-John Cancer Research and Wellness Centre. Sin embargo, varios días después la intérprete recibió de vuelta la chaqueta. Un hermoso gesto que demuestra que aún podemos confiar en parte de la humanidad.