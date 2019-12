A Harry Styles le preguntan por su ambigüedad sexual y responde

Harry Styles acaba de lanzar Fine Line, su segundo disco en solitario y es por eso que últimamente, no dejamos de escuchar su nombre. Bien porque se reúne con alguna de sus ex, bien porque habla de su sexualidad. Sí, lo ha hecho. Un periodista de The Guardian le ha preguntado por este tema que siempre ha despertado un debate sin respuesta y ha dado una explicación.

Desde que One Direction dejó de ser un grupo, Styles se centró en su carrera en solitario que poco tiene que ver con lo que hacía con sus compañeros. Ha cambiado no sólo su registro musical, sino también de estilo. Las cabeceras de moda están encantado con él y el juego que da.

Cuida al detalle su vestuario que ha ido evolucionando hacia una ambigüedad que le hace adoptar propuestas que muchos asociarían exclusivamente al ámbito femenino. Eso ha generado en ocasiones dudas sobre su condición sexual. Si a eso le unimos el apoyo constante que muestra a la comunidad LGTBiq+, los rumores están servidos.

“Lo que usan las mujeres. Lo que usan los hombres. Para mí no se trata de eso. Si veo una bonita camisa y me dicen: ‘Pero es para mujeres’. Pienso: ‘¿Okaaaay?’. Sin embargo, no me hace querer usarlo menos. Creo que en el momento en que te sientes más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil”, reflexiona en la entrevista sobre su forma de vestir.

En cuanto a lo de su sexualidad ha asegurado que “no es como si tuviera una respuesta que protejo y retengo. No es el caso de ‘no te lo digo porque no quiero decírtelo’. No, es como ‘oh, esto es mío y no tuyo’. Es como ‘¿a quién le importa? ¿tiene sentido eso?’” explica.

Pero lo cierto es que su forma de vestir, o la portada de su nuevo disco con los colores de la bandera transexual hacen que muchos se pregunten. “¿Estoy derrochando ambigüedad sexual para intentar ser más interesante? No”, remarca.

“Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay, o me haga parecer heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, simplemente creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Sinceramente? No puedo decir que lo haya pensado más allá de eso.

Una vez acabada la entrevista, el periodista le ha preguntado si alguna cuestión le había molestado y ha salido a relucir el tema de la sexualidad aunque aclara que “este es un trabajo en el que te pueden preguntar. Y quejarse de eso, decir que lo odias y seguir haciendo el trabajo, es una tontería. Respetas que alguien va a preguntar. Y esperas que respeten que, tal vez, no obtengan una respuesta”. Así que, las dudas siguen ahí. Y hay que reconocer que la ambigüedad le viene muy bien.