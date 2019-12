Pastora Soler presume de embarazo en redes sociales

Pastora Soler se encuentra en un gran momento personal. La cantante sevillana está esperando a su segundo hijo y está llevando un embarazo de maravilla, tal y como muestra en sus redes sociales.

La intérprete de Quédate conmigo ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras de Instagram este lunes con 16 de diciembre con una preciosa foto en su cuenta de Instagram. En ella vemos a la cantante luciendo orgullosa su tripa de 34 semanas. Con una enorme sonrisa en la cara, Pastora ha escrito el siguiente mensaje: “Feliz semana, la última del cole y nos vamos de vacaciones de Navidad”.

No es la primera imagen, ni mucho menos, que la artista comparte de su embarazo. Desde que hizo pública la noticia, Patora ha mostrado su estado. Eso sí, lo que era una barriguita, ahora es toda una tripa de embarazada, ¡y es que no queda nada para que salga de cuentas! Vamos, que en enero, seguro que ya hay un nuevo bebé en la familia.

Aunque Pastora esté ya de varias semanas, no ha dejado de trabajar. De hecho, a finales de noviembre, no quiso perder la oportunidad de cantar en los premios Woman y, junto al vídeo del momento, escribió un precioso mensaje: “Ha sido apasionante cantar tanto con ella dentro de mí, me ha dado unas fuerzas infinitas, el sentir a flor de piel y la conexión con ella y conmigo misma me han hecho cantar de una manera muy especia. Anoche esas notas fueron las últimas con ella dentro, cuando vuelva al escenario, ya estará en este mundo si dios quiere.... también creo que agradecerá un poquito de tranquilidad y calma y que mamá se quede tranquilita en casa preparando sus cositas y cantándole bajito.”

No se trata del primer bebé de Pastora. La cantante tiene una hija de cuatro añitos que se llama Estrella y que es uno de los grandes amores de si vida. Estamos seguros de que ella también espera ansiosa la llegada del nuevo miembro de su familia.

Una vez que la artista dé a luz, descansrá un tiempo hasta volver de gira. Porque sí, Pastora ya tiene previstos algunos de los conciertos de su gira Sentir. Dará comenzó en Mayo en Valladolid y, por ahora, pasará por diez ciudades.