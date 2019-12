J Balvin enseña los dientes en la lista

Puede que haya perdido el liderato —lo ostentó la semana pasada con Indeciso, junto a Reik y Lalo Ebratt, y ahora ha pasado a manos de Tones and I—, pero J Balvin puede estar más que satisfecho de su papel en la lista que estrenamos el pasado sábado 14 de diciembre. El colombiano no solo consiguió imponerse como la entrada más fuerte (#21) con Ritmo, junto a The Black Eyed Peas, sino que se ha marcado un señor triplete: además de la ya citada Indeciso —que ahora se sitúa en el #3—, también figura en el chart con China, su participación en un all star latino (#40).

Hay otras novedades en el ránking esta semana: las de Camilo y Pedro Capó con Tutu (#26), Pablo López con Mama no (#37) y Nil Moliner con Dani Fernández con Soldadito de hierro (#39).

También hay que destacar la subida más fuerte de Maroon 5 con Memories, que escala seis puestos de golpe hasta quedarse en el #7. Hace dos semanas, el grupo de Adam Levine también fue la subida más importante.

Por su parte, y tras la salida de lista de Bombai, Lewis Capaldi se hace con el récord de permanencia con Someone you loved —que le llevó al número uno—: suma ya 29 semanas en lista y ahora está en el #35.